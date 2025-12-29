Thái Lan - Campuchia đối thoại tại Trung Quốc nhằm củng cố lệnh ngừng bắn

Ngoại trưởng Thái Lan và Campuchia bắt đầu vòng đối thoại kéo dài hai ngày tại Trung Quốc, với sự tham gia trung gian của Bắc Kinh, nhằm củng cố lệnh ngừng bắn mới đạt được liên quan đến vấn đề biên giới giữa hai nước.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn gặp người đồng cấp Vương Nghị tại Trung Quốc. Ảnh: Mothership

Theo hãng tin AP, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn đã khởi động các cuộc đàm phán tại tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, vào ngày 28/12, chỉ một ngày sau khi hai bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn mới.

Các cuộc trao đổi được tiến hành dưới sự điều phối của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong bối cảnh Bắc Kinh nỗ lực tăng cường vai trò trung gian nhằm thúc đẩy ổn định lâu dài giữa Thái Lan và Campuchia.

Theo thông báo từ Văn phòng Ngoại trưởng Thái Lan, các cuộc đàm phán tại Trung Quốc nhằm bảo đảm việc thực thi lệnh ngừng bắn một cách bền vững, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy hòa bình lâu dài giữa hai quốc gia láng giềng.

Dự kiến, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham gia các cuộc gặp song phương riêng rẽ với ngoại trưởng hai nước, cũng như một cuộc đối thoại ba bên trong ngày 29/12.

Campuchia và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn lần thứ hai trong những tháng gần đây. Ảnh: EPA.

Bắc Kinh hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn, cho rằng động thái này giúp ổn định tình hình thực địa và tạo điều kiện để người dân sơ tán có thể sớm trở về nhà. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tiếp tục cung cấp nền tảng đối thoại và tạo điều kiện cho Thái Lan và Campuchia tăng cường trao đổi một cách thực chất hơn.

Thỏa thuận ngừng bắn bao gồm giai đoạn giám sát kéo dài 72 giờ. Sau thời gian này, Thái Lan cam kết trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị tạm giữ từ các sự việc xảy ra hồi tháng 7 – một yêu cầu quan trọng từ phía Phnom Penh.

Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với vai trò “then chốt” của Trung Quốc trong việc hỗ trợ thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn. Bắc Kinh cũng công bố gói viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,8 triệu USD) dành cho Campuchia nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Về phía Thái Lan, Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow cho biết, Bangkok kỳ vọng Trung Quốc không chỉ đóng vai trò trung gian mà còn góp phần bảo đảm lệnh ngừng bắn được duy trì lâu dài, đồng thời gửi đi những thông điệp phù hợp nhằm tránh tái diễn căng thẳng trong thời gian tới.

Bích Hồng

Nguồn: AP.