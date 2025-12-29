Triều Tiên đẩy mạnh thử nghiệm vũ khí

Triều Tiên tiếp tục ghi nhận các hoạt động quân sự mới khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, trong bối cảnh Bình Nhưỡng chuẩn bị cho Đại hội quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

Một vật thể bay giữa không trung vào ngày nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, tại một địa điểm không xác định, ngày 28 tháng 12 năm 2025. Hình ảnh này được hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên, KCNA, công bố ngày 29 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Reuters

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp chỉ đạo cuộc diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa diễn ra vào ngày 28/12. Các tên lửa bay theo quỹ đạo định sẵn trên vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên và đánh trúng mục tiêu.

KCNA cho biết ông Kim Jong Un bày tỏ sự hài lòng với kết quả của cuộc thử nghiệm, đồng thời nhấn mạnh việc thường xuyên kiểm tra độ tin cậy và khả năng phản ứng nhanh của các thành phần thuộc lực lượng răn đe hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) là “một hoạt động có trách nhiệm”, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục dồn mọi nỗ lực cho việc phát triển lực lượng tác chiến hạt nhân của quốc gia.

Cuộc phóng tên lửa lần này là hoạt động mới nhất trong chuỗi sự kiện mà ông Kim Jong Un trực tiếp tham dự trong thời gian gần đây, nhằm thể hiện những bước tiến về quân sự và kinh tế trước thềm Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026. Đại hội này được cho là sẽ thông qua kế hoạch phát triển của Triều Tiên cho giai đoạn 5 năm tiếp theo.

KCNA không công bố cụ thể địa điểm phóng tên lửa. Tuy nhiên, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông tin từ quân đội nước này cho biết, phía Hàn Quốc đã phát hiện việc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa từ khu vực Sunan, gần thủ đô Bình Nhưỡng, vào sáng 28/12, đồng thời cảnh báo khả năng Bình Nhưỡng có thể tiếp tục tiến hành thêm các vụ thử trong thời gian tới.

Hình ảnh do hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên, KCNA, công bố ngày 25 tháng 12 năm 2025 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm công trường xây dựng tàu ngầm hạt nhân nặng 8.700 tấn có khả năng phóng tên lửa đất đối không. Ảnh: Reuters

Trước đó, KCNA cũng đưa tin ông Kim Jong Un đã thị sát công trình tàu ngầm chiến lược dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân có lượng giãn nước khoảng 8.700 tấn, đồng thời giám sát hoạt động thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa.

Ngoài các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, trong tháng qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tham dự nhiều lễ khánh thành các cơ sở kinh tế – xã hội, bao gồm nhà máy và khách sạn, khi nước này gấp rút hoàn tất kế hoạch phát triển 5 năm hiện tại trước thềm Đại hội Đảng sắp tới.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Al Jazeera.