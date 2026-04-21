EU đề xuất khôi phục toàn diện thỏa thuận hợp tác với Syria

Ủy ban châu Âu mới đây đã đề xuất khôi phục toàn diện Thỏa thuận Hợp tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và Syria, cho thấy tín hiệu tích cực trong quan hệ giữa hai bên.

Tổng thống Syria Ahmad Al-Sharaa trao đổi với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc gặp tại Damascus. ẢNh:AFP.

Theo tuyên bố ngày 20/4 của Ủy ban châu Âu, cách tiếp cận mới nhằm hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp tại Syria theo hướng hòa bình, bao trùm và do Syria dẫn dắt, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân đạo và góp phần phục hồi kinh tế.

Động thái này tiếp nối thông báo hồi tháng 1 của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về khuôn khổ hợp tác mới giữa EU và Syria. Thỏa thuận Hợp tác EU–Syria, có hiệu lực từ năm 1978, đã bị đình chỉ một phần vào năm 2011, trong bối cảnh EU nêu quan ngại về tình hình tại Syria dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad.

Thỏa thuận này là khuôn khổ cho hợp tác kinh tế - xã hội giữa hai bên, bao gồm các quy định dỡ bỏ thuế quan đối với phần lớn hàng công nghiệp của Syria vào EU, cũng như hạn chế các rào cản định lượng trong thương mại song phương.

Các thành viên lực lượng an ninh Syria.Ảnh:AFP.

Đề xuất mới được đưa ra sau khi EU quyết định dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria vào tháng 5/2025, cũng như chuyến thăm Damascus hồi tháng 1 năm nay của bà Ursula von der Leyen. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã công bố ba trụ cột cho quan hệ song phương, gồm khuôn khổ đối tác chính trị, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại và gói hỗ trợ tài chính khoảng 620 triệu euro cho giai đoạn 2026–2027.

Nguồn hỗ trợ dự kiến được sử dụng cho các hoạt động nhân đạo, phục hồi sớm và các chương trình hợp tác song phương.

Theo quy trình, đề xuất cần được Hội đồng châu Âu phê chuẩn trước khi chính thức triển khai và thông báo tới các cơ quan chuyển tiếp của Syria. Đây được xem là bước đi mang ý nghĩa chính trị quan trọng, diễn ra trước thềm Hội nghị Đối thoại Chính trị cấp cao EU-Syria dự kiến tổ chức vào ngày 11/5 tới.

Thanh Hằng

Nguồn: Anews.