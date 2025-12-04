EU chấm dứt nhập khẩu năng lượng Nga, hai nước thành viên xem xét kiện lên Tòa án Công lý châu Âu

Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga trước cuối năm 2027, đồng thời tiến tới loại bỏ dầu Nga vào năm 2027. Tuy nhiên, quyết định này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Hungary và Slovakia – hai quốc gia Trung Âu hiện vẫn phụ thuộc lớn vào các nguồn cung năng lượng của Moscow.

Liên minh châu Âu chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga trước cuối năm 2027. Ảnh: Cyprus Mail.

Theo thỏa thuận được các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu thống nhất, EU sẽ triển khai lộ trình ràng buộc pháp lý nhằm cắt giảm dần nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) của Nga từ tháng 4/2026 và ngừng hoàn toàn vào cuối năm 2026. Việc ngừng nhập khí đốt đường ống sẽ được thực hiện trước ngày 30/9/2027. Với các hợp đồng dài hạn ký trước ngày 17/6/2024, thời hạn cắt giảm sẽ lùi sang đầu năm 2027 hoặc tháng 10/2026 tùy loại hình giao dịch.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố động thái này nhằm dừng vĩnh viễn các dòng năng lượng từ Nga, làm suy giảm nguồn tài chính phục vụ cuộc xung đột với Ukranie của chính quyền Tổng thống Vladimir Putin và thúc đẩy các mối quan hệ năng lượng mới của châu Âu.

Phía Nga lập tức chỉ trích quyết định của EU, cho rằng việc cắt đứt nguồn cung năng lượng giá rẻ từ Moscow sẽ khiến châu Âu mất lợi thế cạnh tranh và đẩy chi phí sinh hoạt của người dân tăng cao.

Trong khi đó, Hungary và Slovakia – hai nước vẫn duy trì quan hệ năng lượng chặt chẽ với Nga cũng cho rằng quyết định của EU đi quá xa và có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho an ninh năng lượng quốc gia. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto gọi quyết định của Brussels là “không thể chấp nhận và không thể thực thi”, đồng thời khẳng định Budapest sẽ kiện lên Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu. Hungary cáo buộc EU “ngụy trang” biện pháp này như một chính sách thương mại nhằm né tránh yêu cầu đồng thuận tuyệt đối đối với các lệnh trừng phạt.

Trong phản ứng tương tự, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nêu lên những lo ngại rằng các giải pháp thay thế sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế nói chung. Ông cho biết, cùng với Hungary, hai nước có đủ căn cứ pháp lý để xem xét việc đệ đơn kiện và sẽ sớm trao đổi vấn đề này với Ủy ban Châu Âu.

