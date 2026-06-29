EU cân nhắc khoản vay mới trị giá tới 45 tỷ euro cho Ukraine sau năm 2027

Ngày 28/6, ông Pekka Toveri, Chủ tịch Phái đoàn Nghị viện châu Âu phụ trách hợp tác nghị viện giữa EU và Ukraine cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về khả năng cung cấp cho Ukraine một khoản vay mới trị giá từ 30-45 tỷ euro nếu xung đột với Nga tiếp tục kéo dài sau năm 2027.

Ông Pekka Toveri, Chủ tịch Phái đoàn Nghị viện châu Âu phụ trách hợp tác nghị viện giữa EU và Ukraine. Ảnh: STT Info.

Chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Toveri nhấn mạnh các cuộc thảo luận và công tác lập kế hoạch đã được triển khai nhằm bảo đảm dòng hỗ trợ dành cho Ukraine không bị gián đoạn sau khi gói tài chính hiện nay kết thúc vào năm 2027.

Ông Toveri cho biết EU hiện đã bố trí khoảng 90 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Bên cạnh đó, các khoản giải ngân bổ sung từ châu Âu và các đối tác quốc tế khác được ước tính có thể đạt từ 30-45 tỷ euro nếu tình hình chiến sự vẫn tiếp diễn trong những năm sau đó.

Theo quan chức Nghị viện châu Âu, việc xây dựng các phương án tài chính từ sớm nhằm giúp EU duy trì khả năng hỗ trợ Ukraine trong dài hạn, đồng thời tránh khoảng trống về nguồn lực nếu xung đột chưa thể kết thúc.

EU cân nhắc khoản vay mới trị giá tới 45 tỷ euro cho Ukraine sau năm 2027. Ảnh: EU NEIGHBOURS east.

Đến nay, các cuộc trao đổi mới đang ở giai đoạn thảo luận và chưa có quyết định chính thức về quy mô cũng như cơ chế của khoản vay tương lai. Mọi đề xuất sẽ cần được các cơ quan của EU và các quốc gia thành viên xem xét trước khi có thể được thông qua.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, EU đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ dành cho Kyiv, bao gồm viện trợ tài chính, hỗ trợ ngân sách, tái thiết kinh tế, viện trợ nhân đạo và hỗ trợ quân sự thông qua các cơ chế của khối cũng như từ từng quốc gia thành viên.

Việc chuẩn bị các phương án tài chính cho giai đoạn sau năm 2027 diễn ra trong bối cảnh EU tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine, đồng thời tìm kiếm các giải pháp bảo đảm nguồn lực dài hạn nếu xung đột kéo dài hơn dự kiến.

Lê Hà.

Nguồn: TASS