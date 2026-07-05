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Eo biển Malacca: Canh bạc định hình tương lai của Ấn Độ

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Đẩy mạnh chính sách “Hành động hướng Đông”, Ấn Độ đang tăng cường hiện diện tại khu vực phía Đông Ấn Độ Dương, trong đó Eo biển Malacca được coi là tuyến hàng hải then chốt đối với an ninh năng lượng, thương mại và chiến lược của New Delhi.

Eo biển Malacca: Canh bạc định hình tương lai của Ấn Độ

Đẩy mạnh chính sách “Hành động hướng Đông”, Ấn Độ đang tăng cường hiện diện tại khu vực phía Đông Ấn Độ Dương, trong đó Eo biển Malacca được coi là tuyến hàng hải then chốt đối với an ninh năng lượng, thương mại và chiến lược của New Delhi.

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Eo biển Malacca: Canh bạc định hình tương lai của Ấn Độ

Eo biển Malacca. Ảnh: Wikimedia Commons.

Việc Thủ tướng Narendra Modi chuẩn bị công du Indonesia, Australia và New Zealand, sau các bước tiếp cận Mauritius, Seychelles và Nhật Bản, cho thấy Ấn Độ đang tăng cường hợp tác chiến lược, kinh tế và an ninh với các đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong chiến lược này, Eo biển Malacca giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với Ấn Độ. Dài khoảng 900 km, tuyến hàng hải nối Ấn Độ Dương với Biển Đông này là cửa ngõ vận chuyển giữa Tây Á, Đông Á và Thái Bình Dương. Phần lớn dầu mỏ nhập khẩu cùng nhiều loại hàng hóa thiết yếu của Ấn Độ đều đi qua khu vực này. Bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Bên cạnh hoạt động nhập khẩu năng lượng, Ấn Độ còn tham gia một số dự án thăm dò dầu khí tại khu vực. Trong khi đó, việc vẫn phụ thuộc vào các cảng trung chuyển như Singapore và Colombo khiến New Delhi dành nhiều sự quan tâm hơn tới việc bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt qua Eo biển Malacca.

Để phát huy lợi thế địa lý, Ấn Độ tăng cường hợp tác hàng hải với các nước trong khu vực, trong đó quần đảo Andaman và Nicobar, nằm gần cửa ngõ phía Tây Eo biển Malacca, giữ vai trò quan trọng. Hải quân Ấn Độ thường xuyên phối hợp tuần tra với Indonesia và Thái Lan, đồng thời tham gia các cuộc diễn tập đa phương về chống cướp biển, đánh bắt hải sản trái phép và bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải.

Song song với đó, Trung tâm Hợp nhất Thông tin khu vực Ấn Độ Dương (IFC-IOR) đặt tại Gurugram đang phối hợp chia sẻ dữ liệu hàng hải với nhiều quốc gia đối tác nhằm theo dõi hoạt động tàu thuyền theo thời gian thực.

Eo biển Malacca: Canh bạc định hình tương lai của Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuẩn bị công du Indonesia, Australia và New Zealand. Ảnh minh họa.

Trên phương diện ngoại giao, New Delhi tiếp tục khẳng định nguyên tắc bảo đảm tự do hàng hải theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), coi đây là nền tảng cho hợp tác và ổn định tại khu vực.

Có thể khẳng định, cùng với việc thúc đẩy chính sách “Hành động hướng Đông”, Eo biển Malacca sẽ tiếp tục giữ vai trò là tuyến hàng hải chiến lược, góp phần bảo đảm lợi ích kinh tế, năng lượng và an ninh của Ấn Độ trong những năm tới.

Thanh Giang

Nguồn: Wion.

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Từ khóa:

#Hàng hải #Ấn độ dương #Chính sách #Hành động #an ninh năng lượng

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