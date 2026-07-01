Cú bắt tay Nhật - Ấn: Canh bạc 10.000 tỷ Yên và tham vọng "bẻ lái" cục diện châu Á

Chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đến Ấn Độ từ ngày 1-3/7 đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát quốc tế. Không chỉ mang theo dòng vốn khổng lồ 10.000 tỷ Yên cùng các “ông lớn” công nghệ, chuyến đi này còn được xem là bước đi chiến lược nhằm định hình lại cán cân quyền lực và thiết lập một trật tự an ninh - kinh tế hoàn toàn mới tại châu Á.

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Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (trái) hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: The Times of India.

Dù mối quan hệ song phương vốn đã được định danh là “Đối tác chiến lược đặc biệt toàn cầu”, giới quan sát nhận định Hội nghị Thượng đỉnh Nhật - Ấn lần thứ 16 sẽ không dừng lại ở những tuyên bố mang tính thủ tục. Thay vào đó, chương trình nghị sự sẽ tập trung vào các dự án hợp tác thực chất nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu và thiết lập trạng thái cân bằng chiến lược mới tại khu vực.

Một trong những kết quả lớn nhất được kỳ vọng từ chuyến đi này là việc hiện thực hóa lộ trình đầu tư trị giá 10.000 tỷ Yên mà Tokyo đã cam kết với New Delhi. Tháp tùng Thủ tướng Takaichi lần này là phái đoàn gồm các lãnh đạo tập đoàn hàng đầu như Toyota Tsusho, Itochu và Suzuki Motor.

Động thái này đánh dấu bước chuyển dịch lớn: các doanh nghiệp Nhật Bản không còn coi Ấn Độ là thị trường tiêu thụ thuần túy, mà đang biến quốc gia Nam Á thành công xưởng sản xuất và xuất khẩu chủ lực cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Thay vì đưa ra những cam kết mới, trọng tâm của hai nhà lãnh đạo sẽ là thúc đẩy và tăng tốc các dự án tư nhân hiện có.

Bên cạnh kinh tế, nỗ lực nhằm duy trì trật tự dựa trên luật pháp tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy các thỏa thuận an ninh song phương.

Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận sâu về việc hợp tác chuyển giao và đồng phát triển công nghệ quân sự, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng vũ trang hai nước, đồng thời củng cố vững chắc hơn cam kết trong khuôn khổ nhóm Bộ Tứ (Quad) hướng tới một khu vực mở và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trong khuôn khổ an ninh kinh tế, Nhật Bản và Ấn Độ cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn như sản xuất chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và đảm bảo nguồn cung khoáng sản cốt lõi nhằm xây dựng chuỗi cung ứng tự chủ, chống lại các nguy cơ đứt gãy.

Hai nhà lãnh đạo sẽ đàm phán về thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai đối tác châu Á. Ảnh: Prabhat Khabar.

Bên cạnh đó, Tokyo dự kiến hỗ trợ kỹ thuật giúp New Delhi gia cố các kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Đồng thời, hai bên sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc các siêu dự án hạ tầng sử dụng vốn ODA của Nhật Bản.

Chuyến công du của Thủ tướng Nhật Bản được kỳ vọng sẽ mang lại những bước tiến thực chất, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai cường quốc châu Á.

Thanh Giang

Nguồn: Wion.