Indonesia bất ngờ đề xuất thu phí tàu qua eo biển Malacca

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mới đây đã đưa ra ý tưởng áp phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Malacca, nhằm tận dụng vị trí chiến lược của nước này trên các tuyến thương mại và năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức vấp phải quan điểm phản đối từ Singapore và Malaysia, những quốc gia cùng chia sẻ tuyến hàng hải quan trọng này.

Phát biểu tại một hội thảo ở thủ đô Jakarta ngày 22/4, ông Purbaya cho rằng Indonesia cần thay đổi tư duy, không còn coi mình là “quốc gia ngoại vi” mà là một trung tâm trong hệ thống kinh tế toàn cầu, phù hợp với định hướng của Tổng thống Prabowo Subianto. Ông đặt vấn đề rằng việc các tàu quốc tế đi qua eo biển Malacca mà không phải trả phí là điều cần được xem xét lại.

Ý tưởng của Indonesia được cho là lấy cảm hứng từ kế hoạch của Iran về việc áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz – nơi vận chuyển khoảng 1/4 lượng dầu mỏ đường biển toàn cầu. Ông Purbaya cho rằng nếu Indonesia, Malaysia và Singapore cùng phối hợp triển khai, nguồn thu có thể rất đáng kể.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc thực hiện chính sách này không đơn giản, do cần đạt được sự đồng thuận giữa các quốc gia ven eo biển và phải cân nhắc tác động tới dòng chảy thương mại quốc tế.

Eo biển Malacca là một trong những tuyến vận tải nhộn nhịp nhất thế giới, kết nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, đóng vai trò huyết mạch đối với thương mại và vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, phát biểu tại một diễn đàn quốc tế cấp cao do hãng tin CNBC tổ chức ngày 22/4, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định các tuyến hàng hải như eo biển Malacca và eo biển Singapore phải được duy trì mở và tự do cho tất cả các quốc gia. Ông nhấn mạnh quyền quá cảnh là quyền được đảm bảo theo luật pháp quốc tế, không phải đặc quyền có thể bị hạn chế hay đánh phí.

Tương tự, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Loke nhấn mạnh nước này vẫn cam kết đảm bảo tự do hàng hải và quá cảnh qua eo biển Malacca.

Eo biển Malacca dài khoảng 900 km, chủ yếu giáp với Indonesia, Malaysia và Singapore, kết nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. Đây là một trong những tuyến vận tải nhộn nhịp nhất thế giới, đóng vai trò huyết mạch đối với thương mại và vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Ngọc Liên

Nguồn: CNA