Đức kích hoạt hệ thống phòng không Arrow 3 - bước đi quan trọng củng cố năng lực phòng thủ của châu Âu

Trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại châu Âu gia tăng, Đức đã chính thức kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow 3 do Israel sản xuất, một lá chắn trị giá 4 tỷ USD được thiết kế để đánh chặn tên lửa tầm xa ngoài tầng khí quyển.

Đức kích hoạt hệ thống phòng không Arrow 3. Ảnh: The straitstimes

Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực củng cố năng lực phòng không của châu Âu sau xung đột Nga–Ukraine, đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt của Berlin trong việc tăng cường sức mạnh phòng thủ của NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết: “Lần đầu tiên, chúng tôi có được năng lực cảnh báo sớm và phòng thủ trước tên lửa đạn đạo tầm xa để bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng... Chúng tôi đang tăng cường trụ cột châu Âu của NATO và hoàn thành một mục tiêu hoạch định của NATO. Chúng tôi đang chứng minh rằng Đức đang gánh vác trách nhiệm.”

Hệ thống Arrow do Israel chế tạo với sự hỗ trợ của Mỹ sẽ là một phần trong nỗ lực Lá chắn Bầu trời châu Âu, được khởi động sau chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine năm 2022, vốn làm dấy lên lo ngại về những lỗ hổng trong hệ thống phòng không châu Âu của NATO.

Thỏa thuận cung cấp hệ thống Arrow 3, ký năm 2023, được mô tả là hợp đồng xuất khẩu quân sự lớn nhất từ trước tới nay của Israel. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa bay trên tầng khí quyển Trái Đất. Hệ thống bao gồm radar cảnh giới, các bệ phóng và các tổ hợp tên lửa đánh chặn được cho là có khả năng bắn hạ mục tiêu ở độ cao lên tới 100 km.

Một phái đoàn Israel ngày 3/12 đã cùng các quan chức quân đội Đức dự lễ chính thức tiếp nhận các phần đầu tiên của hệ thống Arrow 3 tại căn cứ không quân Holzdorf ở miền Đông Đức. Đây là lần đầu tiên hệ thống Arrow được triển khai bên ngoài Israel, điều mà Bộ Quốc phòng Đức mô tả là “một tín hiệu rõ ràng về mối quan hệ gắn bó và đối tác giữa Israel và Đức.” Các phần tiếp theo dự kiến sẽ được triển khai tại những địa điểm khác ở Đức khi hệ thống đi vào hoạt động toàn diện. Hệ thống Arrow 3 cung cấp cho Đức năng lực tầm xa, bổ sung cho các hệ thống Patriot tầm trung hiện có cũng như tên lửa phòng không tầm ngắn Iris-T.

Theo ông Thomas Erndl, người phát ngôn chính sách quốc phòng của nhóm nghị sĩ CDU/CSU, việc triển khai hệ thống Arrow là "một bước đi quan trọng trong việc bảo vệ nước Đức, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, và đặc biệt là người dân Đức cùng người dân châu Âu trước mối đe dọa ngày càng gia tăng.“Ông Erndl kết luận rằng Arrow đã lấp đầy”một khoảng trống năng lực vốn đã tồn tại từ lâu, và giờ đây, nó chính là mái vòm sắt hiện đại bậc nhất thế giới che chở cho Đức và toàn châu Âu."

Lê Hà

Nguồn: The straitstimes, The Local Germany