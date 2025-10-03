“Dù ở đây bao lâu và phải sửa hàng trăm, hàng nghìn chiếc xe thì chúng tôi cũng không ngại”

Với tấm lòng thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với người dân, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy ở khắp các địa phương trong tỉnh đã đóng cửa hàng, nhanh chóng thành lập đoàn kỹ thuật thiện nguyện, tình nguyện chia thành nhiều nhóm đến các địa phương “rốn” lũ, để sửa miễn phí xe cho người dân tại vùng ngập sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Trước những mất mát lớn về tài sản của người dân, những người thợ đã cùng nhau kêu gọi, gom góp phụ tùng rồi lên đường đến các địa phương vùng lũ để hỗ trợ sửa chữa xe máy bị hư hỏng do ngập lụt cho người dân.

Dù công việc vất vả, ai cũng cố gắng hết sức bởi thấu hiểu nỗi khó khăn của bà con. Thiết bị nào sửa được là cố gắng phục hồi để giảm gánh nặng chi phí mua sắm lại, đồng thời bảo đảm an toàn khi tiếp tục sử dụng. Cụ thể, Hội Kỹ thuật xe máy Thanh Hóa đã huy động hơn 100 thợ sửa xe máy chia làm 3 nhóm giúp người dân sửa chữa tại 3 điểm là xã Nông Cống, xã Tượng Lĩnh và xã Như Xuân.

Đối với người dân nơi đây, chiếc xe máy không chỉ là tài sản lớn - đã hư hỏng sau nhiều ngày chìm trong nước, đồng thời là phương tiện thiết yếu, quan trọng bậc nhất vào thời điểm này. Thế nên, anh em thợ sửa chữa cũng về đây bằng cả trái tim, làm việc “hết công suất” không quản ngày đêm.

Dưới cái nắng chói chang sau bão, áo đẫm mồ hôi, vừa hướng dẫn người dân mang xe vào vị trí để kiểm tra, vừa điều hành anh em thợ sắp xếp công việc hợp lý, anh Nguyễn Trọng Cường, nhóm trưởng Hội kỹ thuật xe máy Thanh Hóa, chia sẻ: “Ngay khi nhận được thông tin về trận lũ lịch sử, người dân thiệt hại rất lớn, Hội Kỹ thuật xe máy Thanh Hóa đã kêu gọi anh em cùng chung tay giúp người dân vùng lũ bằng cách thiết thực nhất.

Nhìn dãy xe có trị hàng chục triệu đồng mỗi chiếc, được xếp kín sân và phủ đầy bùn đất, không ai không chạnh lòng. Khả năng đến đâu chúng tôi cố gắng hết sức đến đó, dù ở đây bao lâu và phải sửa hàng trăm, hàng nghìn chiếc xe thì chúng tôi cũng không ngại. Tất cả anh em trong hội mong muốn chia sẻ, mất mát và góp một phần nhỏ công sức giúp bà con vùng lũ có phương tiện đi lại để nhanh chóng ổn định cuộc sống".

Cầm trên tay một lốc xe máy ngập nước, Trần Gia Bình, kỹ thuật viên sửa xe máy tỉ mỉ quan sát từng linh kiện để tìm ra vị trí hỏng để khắc phục. Chỗ nào khó, anh lại tham khảo ý kiến của mọi người để tránh bị lỗi kỹ thuật khi trả lại xe cho người dân.

Tại cửa hàng sửa chữa xe máy của Công ty TNHH Long Tơ ở xã Nông Cống cũng luôn trong tình trạng chật kín người và xe máy. Tất cả những chiếc xe máy được đưa đến đây đều không nổ máy được vì bị ngâm lâu ngày trong nước lũ. Sau khi được sửa chữa, những chiếc xe còn được thay dầu miễn phí. Anh Tống Tuấn Anh, Cửa hàng trưởng cho biết: “Quê tôi bão lũ bao đời nay rồi nên tôi hiểu hoàn cảnh của người dân. Có tận mắt chứng kiến những chiếc xe máy bị ngập sâu hư hỏng nặng, cả tài sản lớn của người dân mới thấy lòng quặn thắt. Từng chiếc xe, từng cái máy của bà con ngập sâu trong bùn lầy, từng ánh mắt hoang mang giữa đống đổ nát sau lũ... Chính vì vậy, chúng tôi phải cố gắng hết sức để hỗ trợ bà con”.

Trong đợt lũ vừa qua, gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh ở xã Tượng Lĩnh cũng bị nhiều đồ dùng trong gia đình, trong đó có xe máy bị hư hỏng nặng. Nghe tin có nhóm thợ sửa chữa miễn phí đến tận xã, anh Mạnh đã mang đến nhờ sửa. Qua tay người thợ, hai chiếc xe đã đã được “hồi sinh” mà không mất bất kỳ chi phí nào. Anh Mạnh cho biết: “Tôi cứ nghĩ chỉ được miễn phí công thợ còn thiết bị phải mua vì xe máy đã bị ngâm nước gần 1 tuần nhưng các anh thợ đã sửa được, không lấy tiền công. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành tới những thợ sửa chữa xe máy này”.

Tương tự, xe máy của gia đình ông Lê Hữu Vinh ở thôn Tập Cát 2, xã Nông Cống cũng bị ngâm trong nước. Biết tin có nhóm thợ sửa chữa miễn phí tại Trung tâm văn hóa xã, ông đã mang đến nhờ sửa giúp. Ông Vinh nói các anh thợ ở đây rất nhiệt tình, cẩn thận từ khâu tiếp nhận đến kiểm tra từng thiết bị trong xe.

Tại những điểm sửa chữa xe máy miễn phí, luôn có hàng chục chiếc xe được chờ đến lượt “khám bệnh”. Công việc chủ yếu là tập trung sửa chữa, vệ sinh và khởi động nổ máy cho các xe bị hỏng nước. Những người thợ cũng cố gắng làm việc nhanh nhất có thể để bà con không phải chờ lâu. Cả buổi sáng quần quật, nhễ nhại mồ hôi dù trời báo mưa bão, tay chân đẫm bùn nhớt; các nhóm thợ đã sửa chữa cả trăm xe máy bị hỏng do lũ ngâm. Giữa trưa, nắng nóng càng gay gắt nhưng ai cũng miệt mài chưa nghỉ ngơi dùng bữa cơm tạm, vì những “khách hàng bất đắc dĩ” vẫn nóng ruột chờ đợi xe mình có nổ máy và chạy được không?

Mưa đã ngớt, nắng đã lên hai ngày nay nhưng nước lũ tại nhiều thôn vẫn chưa rút hết, vẫn còn những ngôi nhà đang ngập sâu trong nước, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn mưa lũ lịch sử này. Tuy vậy, tình người, sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu dù ở hoàn cảnh nào.

Yến Phương