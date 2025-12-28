Thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khởi nghiệp

Từ những chòi tre dựng giữa tầng mây trên đỉnh Pha Đén đến vườn cây ăn quả nơi bản đồng bào Dao Hạ Sơn, hay xưởng gạch nhỏ giữa vùng núi Thạch Quảng, ngày càng nhiều thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) ở Thanh Hóa đang mạnh dạn khởi nghiệp ngay trên chính quê hương mình. Bằng ý chí, sự sáng tạo và khát vọng vươn lên, họ không chỉ tự mở lối thoát nghèo, mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS&MN.

Mô hình sản xuất gạch không nung của đoàn viên Bùi Văn Hiến, thôn Tượng Liên, xã Thạch Quảng.

Những tấm gương giữa đại ngàn

Trên đỉnh Pha Đén mây phủ quanh năm, nơi những dãy núi trùng điệp của xã Pù Nhi vươn mình giữa đại ngàn, chàng trai người Mông - Lâu Văn Di đã chọn cho mình một lối đi khác để thoát nghèo. Từ những chòi tre mộc mạc dựng giữa núi rừng đến vườn hoa rực rỡ giữa tầng mây, mô hình du lịch cộng đồng của Di không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mà còn khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp trong lớp trẻ vùng đồng bào DTTS&MN Thanh Hóa. Sinh năm 1996, Lâu Văn Di là người con của bản Pha Đén, xã Pù Nhi. Học hết lớp 12, Di ở nhà phụ giúp gia đình làm nương rẫy. Trong những lần đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống dòng sông Mã uốn lượn, cửa khẩu Tén Tằn và vùng Tam Chung rộng lớn, Di nhen nhóm ý tưởng biến nơi đây thành điểm dừng chân cho du khách yêu thiên nhiên. Ý tưởng ấy được Di ấp ủ từ khi còn học lớp 11 và đến đầu năm 2023 thì bắt tay vào thực hiện. Không có vốn lớn, Di cùng gia đình, anh em vào rừng lấy tre, luồng, lá cọ dựng những chòi nhỏ trên đỉnh Pha Đén, trồng thêm hoa, tạo không gian check-in giữa mây núi. Từ những việc làm giản dị nhưng đầy tâm huyết ấy, điểm du lịch cộng đồng dần hình thành, thu hút ngày càng nhiều du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm. Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Pha Đén Lâu Văn Đua không giấu được sự phấn khởi khi nhắc đến mô hình của Di. Ông cho rằng, đây là cách làm sáng tạo, vừa giúp thanh niên có thêm thu nhập, vừa tạo động lực để đoàn viên thanh niên trong bản mạnh dạn khởi nghiệp tại quê nhà. Từ một hộ nghèo, gia đình Lâu Văn Di nay đã vươn lên hộ cận nghèo. Với 97 hộ dân, 459 nhân khẩu, bản Pha Đén đang từng bước hình thành diện mạo mới, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mông.

Không chỉ ở Pha Đén, tinh thần khởi nghiệp của thanh niên DTTS còn lan tỏa ở nhiều bản làng miền núi khác. Tại bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi nơi đồng bào dân tộc Dao sinh sống, chàng trai Triệu Văn Cấu (sinh năm 1993), bí thư chi đoàn bản, đã chọn con đường phát triển kinh tế nông nghiệp tổng hợp để lập nghiệp. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2015, kết nạp Đảng năm 2016, Triệu Văn Cấu trở về quê hương với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất mình gắn bó. Năm 2018, anh bắt đầu trồng cam, bưởi da xanh, kết hợp trồng sắn, chăn nuôi gà, lợn và làm dịch vụ xe gia đình. Hiện nay, gia đình anh trồng 5ha sắn, 1ha cây ăn quả với gần 200 cây bưởi da xanh, cam, dự kiến mỗi năm thu hoạch khoảng 60 tấn sắn. Trong bối cảnh nhiều đoàn viên thanh niên ở địa phương đi làm ăn xa, mô hình của Triệu Văn Cấu không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà còn góp phần giữ chân thanh niên ở lại quê hương, phát triển kinh tế gắn với nông nghiệp bền vững.

Ở xã miền núi Thạch Quảng, một hướng khởi nghiệp khác cũng đang được thanh niên dân tộc Mường lựa chọn. Bùi Văn Hiến, sinh năm 1995, sau khi tốt nghiệp THPT năm 2013 đã đi làm công ty, làm việc tự do để tích lũy kinh nghiệm. Nhận thấy nhu cầu xây dựng nhà cửa của người dân ngày càng tăng, trong khi gạch không nung có nhiều ưu điểm về chi phí và phù hợp với điều kiện địa phương, Hiến mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp với mô hình sản xuất gạch không nung. Với sự ủng hộ của gia đình, Hiến vay mượn người thân và ngân hàng, tổng vốn khoảng 100 triệu đồng để mua máy móc, dựng nhà xưởng. Trải qua gần 8 năm gắn bó với nghề, vượt qua không ít khó khăn về vốn, đầu ra và công nợ, cơ sở sản xuất gạch của Hiến dần ổn định. Trung bình mỗi năm sản xuất khoảng 30 vạn viên, góp phần tạo việc làm, truyền kinh nghiệm khởi nghiệp cho thanh niên trong thôn Tượng Liên, xã Thạch Quảng.

Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp

Thanh Hóa hiện có trên 1 triệu thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30, chiếm gần 30% dân số và gần 50% lực lượng lao động toàn tỉnh. Trong đó, thanh niên DTTS có trên 130.000 người, thuộc các dân tộc Mường, Thái, Thổ, Dao, Mông, Khơ Mú, chiếm khoảng 13% tổng số thanh niên toàn tỉnh. Trong giai đoạn 2024-2025, các xã miền núi đã thành lập 75 đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng; tổ chức 650 diễn đàn “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”, thu hút khoảng 70.000 lượt thanh niên tham gia. Song song với công tác tuyên truyền, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, đặc biệt, việc triển khai Đề án “Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” đã tạo “cú hích” quan trọng, hỗ trợ hàng trăm dự án khởi nghiệp, mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho đoàn viên thanh niên. Nhiều dự án, mô hình tiêu biểu của thanh niên vùng DTTS&MN được hỗ trợ vốn và phát huy hiệu quả, như: Dự án sản xuất dược liệu của Công ty CP

Befine (xã Thạch Bình), dự án dịch vụ chăn nuôi của Công ty TNHH MTV Xuân Núi (xã Thạch Quảng), mô hình trồng đào cảnh tại xã Xuân Du... Bên cạnh đó, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa” được tổ chức từ năm 2017 đến nay đã thu hút hơn 3.500 ý tưởng, nhiều ý tưởng của thanh niên vùng DTTS&MN đã được hiện thực hóa, thành lập doanh nghiệp, HTX, tạo sinh kế bền vững.

Cùng với các chương trình của Đoàn, việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025, theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã tiếp thêm nguồn lực quan trọng cho thanh niên khởi nghiệp. Thông qua các hoạt động tập huấn, biểu dương điển hình tiên tiến, hỗ trợ phát triển sản xuất, nhiều mô hình mới, cá nhân tiêu biểu đã xuất hiện, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng.

Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thanh, thiếu niên, nhi đồng gắn với công tác dân tộc, chính sách dân tộc vùng đồng bào DTTS&MN; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai có hiệu quả những nội dung có liên quan đến cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi vùng đồng bào DTTS&MN trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Cổ vũ, động viên, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; các mô hình khởi nghiệp thành công, các tập thể, cá nhân, cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi người DTTS có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và các tập thể, cá nhân có cống hiến trong công tác chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh, thiếu nhi dân tộc.

Từ những chòi tre trên đỉnh Pha Đén, vườn cây ăn quả ở bản Hạ Sơn đến xưởng gạch không nung ở Thạch Quảng, các mô hình khởi nghiệp của thanh niên DTTS tuy khác nhau về cách làm, nhưng đều chung một khát vọng đó là làm giàu chính đáng, bám bản, bám làng, góp phần đổi thay diện mạo miền núi. Khởi nghiệp ở miền núi, vùng cao còn nhiều khó khăn, song với ý chí, sự năng động của tuổi trẻ cùng sự đồng hành của tổ chức đoàn và các chính sách hỗ trợ, những “hạt giống” khởi nghiệp đang từng ngày nảy mầm giữa đại ngàn, mở ra hy vọng về một tương lai no ấm, bền vững cho vùng đồng bào DTTS&MN Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn