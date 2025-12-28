Thôn đầu tiên của xã Hoằng Lộc đón nhận NTM kiểu mẫu sau sáp nhập

Chiều ngày 28/12, xã Hoằng Lộc long trọng tổ chức lễ công bố thôn Hà Đồ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2025. Đây là thôn đầu tiên của xã Hoằng Lộc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu kể từ khi xã được thành lập và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo xã Hoằng Lộc tặng hoa chúc mừng thôn NTM kiểu mẫu Hà Đồ.

Thôn Hà Đồ nằm ở phía Đông Nam xã Hoằng Lộc, có diện tích tự nhiên 90,3ha, với 383 hộ dân, 1.306 nhân khẩu. Không chỉ là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học và yêu nước, Hà Đồ còn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong xây dựng NTM theo hướng bền vững, thực chất.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Lộc Chu Hữu Khuyến trao 30 triệu đồng tiền thưởng cho thôn Hà Đồ.

Với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, cùng sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đóng góp trách nhiệm của Nhân dân, đặc biệt là tấm lòng nghĩa tình của con em xa quê, của các doanh nghiệp, thôn Hà Đồ đã huy động được hơn 4,4 tỷ đồng cho xây dựng NTM kiểu mẫu.

Từ nguồn kinh phí trên, nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ. Toàn thôn đã hoàn thành bê tông hóa 21/23 tuyến đường giao thông nội thôn với tổng chiều dài 2,77km ; xây dựng 17 tuyến rãnh thoát nước có nắp đậy dài 2,06km . Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt trên 23 tuyến đường, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và mỹ quan khu dân cư. Bên cạnh đó, thôn nâng cấp, chỉnh trang 2 nhà văn hóa, đầu tư hệ thống truyền thanh, xây dựng cổng làng, sân khấu và lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời.

Ngoài ra, thôn tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, trang bị 220 thùng đựng rác hộ gia đình và 110 thùng rác phụ, góp phần giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành phát biểu tại lễ công bố.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, thôn Hà Đồ đã hoàn thành 15/15 tiêu chí NTM kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; thu nhập bình quân đạt 73 triệu đồng/người/năm. Các phong trào văn hóa, thể thao, khuyến học – khuyến tài phát triển sâu rộng, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, an ninh trật tự được giữ vững.

Phát biểu tại lễ công bố, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành đề nghị Chi bộ và Nhân dân thôn Hà Đồ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, vai trò tự quản của Nhân dân; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Bình dân học vụ số”, khuyến học – khuyến tài; xây dựng “gia đình NTM kiểu mẫu”, bồi đắp tình làng nghĩa xóm, lan tỏa phong trào “Người Hoằng Lộc làm việc tốt, nói điều hay, sống nghĩa tình”, để Hà Đồ thực sự trở thành miền quê đáng sống - kiểu mẫu - hiện đại - nghĩa tình.

Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Lộc đã trao thưởng 30 triệu đồng cho thôn NTM kiểu mẫu Hà Đồ.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Hoằng Lộc là địa phương có nhiều thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu của huyện Hoằng Hóa trước đây. Sau khi sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào xây dựng NTM tiếp tục được địa phương tiếp nối mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng và nâng cao chất lượng. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn xã đã có thêm 3 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng số thôn NTM kiểu mẫu toàn xã lên 19 trên tổng số 34 thôn.

Việt Hương