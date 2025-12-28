Đội quản lý điện lực khu vực Quan Hóa tập trung nâng cấp hệ thống lưới điện

Đội quản lý điện lực khu vực (QLĐLKV) Quan Hóa - Công ty Điện lực Thanh Hóa hiện quản lý, vận hành 268,45km đường dây trung áp, 227,32km đường dây hạ thế, 132 máy biến áp (MBA) trên địa bàn 8 xã của huyện Quan Hóa cũ.

Đội QLĐLKV Quan Hóa nâng cấp MBA ở bản Hin (xã Hiền Kiệt).

Ông Nguyễn Trọng Minh, Đội trưởng đội QLĐLKV Quan Hóa, cho biết: Để đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất, dân sinh, thời gian qua đơn vị đã chỉ đạo các tổ sản xuất tăng cường kiểm tra định kỳ đường dây và các trạm biến áp (TBA), vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra các thiết bị điện, đo nhiệt độ, kiểm tra và xử lý các điểm tiếp xúc lên kế hoạch luân chuyển, thay thế các MBA có nguy cơ quá tải, đồng thời chuẩn bị nguồn điện dự phòng đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn. Đặc biệt, đơn vị đã đưa máy đo xa để kiểm tra tình trạng mang tải các MBA thông qua hệ thống đo xa; tổ chức rà soát các MBA hiện đang đầy, hoặc quá tải cũng như những MBA hiện đang non tải.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các xã thành lập ban chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trung áp và triển khai thực hiện các giải pháp, kế hoạch quản lý và giải phóng hành lang an toàn lưới điện. Phối hợp với UBND các xã về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, nhất là vào các khung giờ cao điểm trong những ngày nắng nóng. Khuyến cáo người dân sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, không thả diều, câu cá gần khu vực có TBA và đường dây điện trung thế. Tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, người dân.

Đội QLĐLKV Quan Hóa đã sử dụng hệ thống đo xa hiện đại để theo dõi sát sao tình trạng mang tải của các MBA. Qua đó, phát hiện 12 MBA vận hành đầy, quá tải tại các MBA ở các bản Hin, bản Chại (xã Hiền Kiệt); bản En, bản Uôn, bản Chăng (xã Phú Lệ); bản Poọng 2 (xã Hồi Xuân); bản Giá 1 (xã Phú Xuân); bản Bất (xã Thiên Phủ)... Từ đó chủ động đề xuất phương án với công ty cấp thay thế 4 MBA quá tải, số MBA thay ra cùng số MBA còn lại thực hiện lại luân chuyển nội bộ. Kết quả đã thực hiện 12 lượt thay thế luân chuyển các máy biến áp; cải tạo đường dây hạ áp và đường dây trung áp, với tổng mức đầu tư gần 1,9 tỷ đồng. Phối hợp với các lực lượng chức năng, các xã phát dọn hơn 4.803 cây cối các loại trong và ngoài hành lang có nguy cơ gây sự cố lưới điện.

Với sự chủ động, quyết liệt và đồng bộ trong triển khai các giải pháp kỹ thuật, vận hành, tuyên truyền và an toàn lao động, Đội QLĐLKV Quan Hóa quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh của địa phương.

Bài và ảnh: Thiện Nhân