Những người thợ xông pha vùng lũ...

Lũ đi qua, nhiều nhóm thợ sửa chữa đồ điện dân dụng, xe máy lập tức lên đường đến các địa phương vùng lũ để sửa xe máy và các thiết bị cho bà con Nhân dân, tất cả đều miễn phí.

Sáng ngày 3/10, tại Trung tâm văn hóa xã Nông Cống, hàng trăm thiết bị điện được tập kết tại đây để sửa chữa. Đây là một trong những điểm sửa chữa xe máy miễn phí cho bà con vùng lũ của Hội Kỹ thuật xe máy Thanh Hóa.

Sau lũ, những thiết bị điện của người dân xã Nông Cống ngập sâu, chôn vùi trong bùn đất được người dân mang tới đây để kiểm tra sửa chữa.

Với tinh thần tình nguyện, vì cộng đồng, các thợ sửa chữa xe máy làm việc không quản mưa nắng, dốc hết sức để hỗ trợ bà con vùng lũ khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Anh Nguyễn Xuân Viên, quê ở Nông Cống, hiện sinh sống tại phường Hạc Thành, cho biết: Câu lạc bộ điện lạnh Nông Cống phối hợp với Nhóm điện lạnh 0 đồng tỉnh Thanh Hóa tổ chức sửa chữa miễn phí thiết bị điện lạnh gia dụng cho bà con vùng lũ. Ngay sau khi kêu gọi, đã có hơn 80 thợ kỹ thuật đến từ nhiều cơ sở trong tỉnh, mang theo đầy đủ dụng cụ, thiết bị và phương tiện để hỗ trợ.

Do bị ngập nước nên thiết bị điện khi mở ra đều chất đầy bùn đất. Thợ sửa chữa phải làm sạch, để khô trước khi kiểm tra.

Từng chi tiết của thiết bị điện được kiểm tra kỹ để có phương án khắc phục phù hợp.

Các thiết bị gồm tủ lạnh, ti vi, máy lọc nước, xe máy... sau những ngày bị chôn vùi trong bùn đất nên mức độ hư hại rất lớn.

Yến Phương