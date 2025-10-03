Những tấm lòng hướng về vùng lũ

Thanh Hóa đang trải qua những ngày khắc nghiệt khi bão số 10 để lại hậu quả ảnh hưởng nặng nề. Nhưng giữa gian khó ấy, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng bào lại sáng lên hơn bao giờ hết. Nhiều người đã không ngại hiểm nguy lao vào dòng lũ cứu giúp đồng bào; hàng trăm tấm lòng nhân ái, từ nhà hảo tâm, cá nhân trong tỉnh đến những người con xa quê, ngày đêm góp công, góp của, sẻ chia từng phần, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để người dân sớm vượt qua hoạn nạn.

Những phần quà thiện nguyện được chuẩn bị để mang đến trao cho người dân vùng lũ.

Suốt từ những ngày xã Tượng Lĩnh bị ngập trong nước do ảnh hưởng của bão số 10 đến nay chưa có hôm nào là chị Nguyễn Thị Thúy, người con sinh ra và lớn lên ở đây (hiện đang sinh sống và làm việc ở phường Hạc Thành), không đau đáu nghĩ về quê hương. Với mong muốn được cùng chung tay san sẻ, hỗ trợ cho bà con vơi bớt được phần nào khó khăn trước mắt để vững vàng vượt qua bão lũ, từ đêm 29/9, không quản mưa gió, đường sá đi lại khó khăn do nước dâng ngập, chị Thúy đã nhanh chóng sắp xếp công việc, tự nguyện mua những vật tư như áo phao, đèn pin và một số nhu yếu phẩm khác để lên đường hỗ trợ bà con vùng lũ. Không chỉ vậy mà trong mấy ngày lụt lội, chị Thúy còn tự mình vận chuyển thực phẩm từ phường Hạc Thành về xã Tượng Lĩnh để nấu những suất cơm miễn phí trao đến tận tay cho người dân ở những nơi bị cô lập.

Chưa dừng lại ở đó, chị còn tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng góp được 100 triệu đồng tiền mặt, nước uống, thuốc men để hỗ trợ bà con thôn Kén (xã Tượng Lĩnh), và hỗ trợ 100% tiền mai táng phí cho gia đình có người bị tử vong do mưa lũ.

Chia sẻ về những việc mình đã làm để giúp người dân vượt qua bão lũ, chị Thúy rưng rưng nói: Suốt từ khi quê hương bị ngập nước đến bây giờ, những lo lắng, đau đáu luôn thường trực trong tôi. Qua theo dõi mạng xã hội, rồi báo đài thấy nỗi đau, sự mất mát của bà con vùng lũ là quá lớn. Bởi vậy, tôi cũng mong góp được một phần nhỏ để có thể cải thiện phần nào đó cho bà con.

"Những suất cơm nghĩa tình, những chiếc bánh mỳ miễn phí, hay những chiếc áo phao được chị Thúy trao đến tận tay người dân ở những nơi bị cô lập do bão lũ, đã kịp thời sẻ chia, mang đến sự ấm áp, giúp bà con thêm vững vàng trước khó khăn. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là thông điệp nhân văn sâu sắc về tình đoàn kết, lòng nhân ái luôn hiện hữu trong cộng đồng".

Nhận được những suất cơm ấm nóng, những chiếc áo phao cứu trợ trong đêm khuya, anh Nguyễn Văn Hùng (xã Tượng Lĩnh), không giấu được xúc động, chia sẻ: “Nhìn thấy cơm nóng được chị Thúy cùng các mạnh thường quân mang đến trao tận tay, nước mắt tôi cứ rưng rưng. Mất điện, mất nước, nhà ngập, chúng tôi không thể chuẩn bị cho mình bữa cơm, nhưng mọi người đã đến kịp thời, cứu giúp chúng tôi trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Tấm lòng của chị Thúy và các nhà hảo tâm trong bão lũ, người dân chúng tôi sẽ không bao giờ quên".

Nước sạch được chuẩn bị để trao tận tay người dân vùng lũ.

Chiều 29/9, căn nhà nhỏ ở phường Hạc Thành, nơi nhóm “Chia sẻ cuộc sống và nụ cười” vẫn đều đặn nấu ăn, chuẩn bị thực phẩm giúp người nghèo suốt nhiều năm qua bỗng trở nên tất bật hơn thường lệ. Các thành viên trong nhóm quây quần, gói ghém từng phần lương thực thiết yếu như bánh mì, nước sạch để kịp gửi đến bà con ở những vùng bị cô lập, chịu thiệt hại nặng nề sau bão. Mỗi người một tay, suốt đêm ròng, hàng nghìn chiếc bánh mì nóng hổi cùng nước uống tinh khiết đã được chuyển đến vùng rốn lũ, trao tận tay những hộ dân đang trong vùng cô lập. Ông Vũ Ngọc Lâm, trưởng nhóm Chia sẻ cuộc sống và nụ cười cho hay: Bão số 10 khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị ngập sâu trong nước, một số khu vực ở xã Các Sơn, Định Hòa, Tượng Lĩnh bị mất điện, mất nước, mất sóng di động, giao thông bị chia cắt, nhiều xã bị ngập lụt cục bộ. Trước khó khăn của người dân, các thành viên trong nhóm chúng tôi đã đồng hành trực tiếp xuống hiện trường hỗ trợ bánh mỳ, nước uống và các nhu yếu phẩm cho người dân, với mong muốn động viên cả về tinh thần và vật chất để giúp bà con vững vàng, sớm vượt qua khó khăn, mất mát.

Chia sẻ những gì mình có, động viên nhau khắc phục khó khăn, thiệt hại, những ngày qua các hoạt động tình nguyện, cứu trợ từ thiện được thực hiện ở nhiều nơi. Nhiều câu lạc bộ thiện nguyện, cá nhân, mạnh thường quân đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác phòng tránh bão lũ, khắc phục thiệt hại nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chung tay sẻ chia với bà con vùng lũ, những ngày qua, Otofun Thanh Hóa đã trao hơn 2.000 suất quà cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu tới các xã Tượng Lĩnh, Yên Định... Theo chân đoàn thiện nguyện, chúng tôi cảm nhận rõ nguồn năng lượng tích cực lan tỏa từ từng thành viên. Dù đường sá xa xôi, đi lại gian nan vì mưa lũ, các thành viên trong đoàn vẫn miệt mài từ sáng sớm đến đêm khuya, cẩn thận phân chia, đóng gói từng phần quà, từng túi thuốc, gửi gắm trong đó tấm lòng sẻ chia và niềm tin đồng hành cùng bà con vượt qua khó khăn.

Cơn bão số 10 đi qua đã để lại những tổn thất nặng nề cho nhiều địa phương trong tỉnh: nhà cửa tan hoang, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, cuộc sống người dân đảo lộn. Thế nhưng, giữa gian khó, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình lại bừng sáng. Những chuyến xe nối tiếp nhau chở cơm nóng, bánh mì, nước lọc và bao nhu yếu phẩm cần thiết đã kịp thời đến với bà con vùng lũ, không chỉ sẻ chia về vật chất mà còn trở thành “điểm tựa” tinh thần để họ vượt qua đau thương, mất mát. Và rồi, trong ký ức của những người dân đi qua thiên tai này, sẽ còn mãi không chỉ là nỗi mất mát, mà còn là kỷ niệm ấm áp về tình người, về những bữa cơm chan chứa yêu thương.

Nguyễn Đạt