Du lịch Trung Quốc trọn gói cùng Đất Việt Tour: An tâm, tiện lợi, giá tốt

Bạn đang muốn trải nghiệm du lịch Trung Quốc một cách trọn vẹn mà không phải lo lắng về lịch trình hay chi phí phát sinh? Đất Việt Tour mang đến những hành trình trọn gói, kết hợp tham quan các danh thắng nổi tiếng, khám phá văn hóa đặc sắc và thưởng thức ẩm thực truyền thống. Hãy cùng Đất Việt Tour tận hưởng chuyến đi tiện lợi, thú vị và đáng nhớ.

Nhu cầu du lịch Trung Quốc đang tăng cao

Trong những năm gần đây, Trung Quốc trở thành điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn nhờ nền văn hóa phong phú, lịch sử lâu đời và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Nhiều người tìm kiếm cơ hội trải nghiệm những thành phố hiện đại, những danh thắng nổi tiếng và văn hóa truyền thống đặc sắc mà chỉ Trung Quốc mới có thể mang lại.

Bên cạnh đó, xu hướng du lịch trọn gói, tiện lợi ngày càng được ưa chuộng. Du khách không chỉ muốn có một hành trình đa dạng, mà còn cần sự an tâm về chất lượng dịch vụ, chi phí hợp lý và sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ các công ty lữ hành uy tín. Đây chính là lý do tour du lịch Trung Quốc trở thành lựa chọn hấp dẫn và được quan tâm nhiều hơn.

Đất Việt Tour - Đơn vị lữ hành uy tín, giá tốt hàng đầu

Đất Việt Tour là công ty lữ hành hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với kinh nghiệm lâu năm và uy tín được khẳng định qua hàng ngàn chuyến đi mỗi năm. Với triết lý kinh doanh đặt khách hàng làm trọng tâm, Đất Việt Tour luôn mang đến những trải nghiệm du lịch an toàn, tiện lợi và đáng nhớ.

Đơn vị này cung cấp đa dạng các tour trong nước và quốc tế, bao gồm cả tour Trung Quốc với lịch trình phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm Tour Bắc Kinh, Tour Thượng Hải đầy màu sắc và đáng nhớ. Ưu điểm nổi bật của Đất Việt Tour bao gồm:

Lịch trình tour chi tiết, đa dạng, phù hợp nhiều nhu cầu.

Hướng dẫn viên kinh nghiệm, tận tâm và am hiểu văn hóa địa phương.

Dịch vụ khách sạn 3-4 sao, tiện nghi và thoải mái.

Hỗ trợ visa, thủ tục bay và các dịch vụ đi kèm nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Giá tour cạnh tranh, minh bạch, không phát sinh chi phí.

Với những thế mạnh trên, Đất Việt Tour không chỉ mang đến hành trình du lịch thuận tiện, mà còn giúp du khách hoàn toàn an tâm từ lúc đặt tour đến khi kết thúc chuyến đi.

Tour du lịch Trung Quốc tại datviettour.com.vn có gì?

Tour Trung Quốc tại Đất Việt Tour mang đến cho du khách cơ hội khám phá những thành phố nổi tiếng, di sản văn hóa và danh thắng đặc sắc. Mỗi tour đều được xây dựng chi tiết, kết hợp giữa tham quan, trải nghiệm văn hóa và thưởng thức ẩm thực đặc trưng.

Tour Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu - Vô Tích 5N4Đ

Chuyến đi trải nghiệm Tour Thượng Hải ở đây kéo dài 5 ngày 4 đêm đưa du khách đến Thượng Hải sôi động, nơi hiện đại gặp gỡ cổ kính. Tham quan các địa danh nổi tiếng như Phố Nam Kinh, Bến Thượng Hải và Tháp truyền hình Đông Phương, đồng thời trải nghiệm văn hóa truyền thống tại Vô Tích - nổi tiếng với nghề dệt lụa và kiến trúc cổ.

Hành trình tiếp tục đến Tô Châu, tham quan những khu vườn cổ kính và thưởng thức đặc sản địa phương. Chuyến đi kết thúc tại Hàng Châu, nơi du khách được chiêm ngưỡng Tây Hồ thơ mộng và tham quan làng trà Long Tỉnh nổi tiếng. Tour kết hợp nghỉ dưỡng tại khách sạn chất lượng, đảm bảo du khách vừa khám phá vừa thư giãn.

Tour Bắc Kinh - Tử Cấm Thành - Thiên An Môn - Vạn Lý Trường Thành 4N3Đ

Tour Bắc Kinh kéo dài 4 ngày 3 đêm, tập trung khám phá thủ đô Trung Quốc với nhiều điểm đến mang tính biểu tượng. Du khách sẽ check-in tại Quảng trường Thiên An Môn, tham quan Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ, khám phá Di Hòa Viên và Thiên Đàn những công trình lịch sử lâu đời.

Bên cạnh đó, hành trình còn dẫn đến Phố Tiền Môn, nơi lưu giữ nét văn hóa truyền thống và thưởng thức ẩm thực Bắc Kinh đặc sắc như vịt quay trứ danh. Với phương tiện bay khứ hồi, lưu trú tại khách sạn 4 sao và hướng dẫn viên chuyên nghiệp, tour Bắc Kinh của Đất Việt Tour mang lại trải nghiệm tiện lợi, trọn vẹn cho du khách.

Liên hệ đặt tour Trung Quốc ngay hôm nay

Du khách quan tâm có thể dễ dàng liên hệ Đất Việt Tour để đặt tour Trung Quốc trọn gói, nhận tư vấn chi tiết về lịch trình, giá cả và dịch vụ kèm theo. Hãy liên hệ ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội khám phá những thành phố nổi tiếng, di sản văn hóa và trải nghiệm hành trình thú vị cùng Đất Việt Tour “An tâm - Tiện lợi - Giá tốt”.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CP ĐT TM DV DU LỊCH ĐẤT VIỆT

Trụ sở chính: 198 Phan Văn Trị, Phường Gò Vấp, TP. HCM - Hotline: 1800 6700

CN1: 401 Đại lộ Bình Dương, Phường Thủ Dầu Một, TP.HCM - ĐT: (0274) 73 01 888

CN2: 1153 Phạm Văn Thuận, Phường Trấn Biên, Đồng Nai - ĐT: (0251) 73 01 888

CN3: Tầng 4, Tòa Gems Office, 74 Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 73 081 888

Tổng đài miễn phí: 1800 6700

Email: sales@datviettour.com.vn

Website: https://datviettour.com.vn/

Facebook: www.facebook.com/datviettour