Xu hướng du lịch hút khách dịp cuối năm

Cuối năm âm lịch được coi là mùa cao điểm đón khách du lịch quốc tế của nhiều địa phương trong tỉnh. Thời điểm này, các địa phương, khu điểm du lịch, đơn vị lữ hành đã tung ra thị trường nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn dựa trên cơ sở tiềm năng, lợi thế thiên nhiên, văn hóa, lịch sử mang đậm bản sắc dân tộc...

Du khách tham gia các trò chơi dân gian tại Làng Du lịch Yên Trung.

Tại Cổ Lũng, xã đã tổ chức thành công Giải chạy Marathon mở rộng, chinh phục cung đường đèo Son - Bá - Mười lần thứ I, năm 2025. Đây là sự kiện thể thao kết hợp du lịch lần đầu tiên được xã tổ chức nhưng đã thu hút sự tham dự của gần 500 vận động viên là những người yêu chạy bộ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố khác. Tham gia giải chạy, các vận động viên xuất phát tại thôn Cao và về đích tại thôn Son (xã Cổ Lũng) với chiều dài đường chạy là 10km dành cho cả nam và nữ. Trên đường chạy, các vận động viên sẽ được khám phá những con dốc độc đáo, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, cùng với không gian văn hóa, đời sống của người dân địa phương và những bản làng dân tộc thiểu số mang đậm nét văn hóa truyền thống... Thành công của giải chạy cùng với việc tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, chính là “chìa khóa” để thu hút du khách về tham quan, trải nghiệm tại địa phương.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các đơn vị, homestay kinh doanh du lịch ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông như Pù Luông Casa, các khu nghỉ dưỡng Puluong Retreat, Puluong Eco Garden, Puluong Treehouse, Puluong Natura và các homestay cũng đang nỗ lực phát triển nhiều sản phầm du lịch đặc sắc dịp cuối năm để hút khách du lịch.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Hà Văn Hiếu, chủ homestay ở thôn Đôn, xã Pù Luông cho biết: "Lượng khách du lịch trong nước đến với Pù Luông chủ yếu là vào thời điểm đầu năm và mùa hè, còn những tháng cuối năm lại là thời điểm dành cho khách du lịch quốc tế. Nhằm phục vụ tốt nhất và đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách vui chơi, trải nghiệm, chúng tôi đang chỉnh trang lại cảnh quan môi trường, bố trí thêm nguồn nhân lực du lịch, xây dựng thêm sản phẩm du lịch như đưa du khách đi tham quan các hang động, suối, thác, tham gia hoạt động đi bộ, đạp xe, leo núi, chèo thuyền, thưởng thức ẩm thực mùa đông cùng đồng bào dân tộc Thái, Mường. Buổi tối du khách có thể đốt lửa trại quây quần bên nhau để cùng giao lưu văn nghệ cùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp cuối năm, sản phẩm du lịch nông trại kết hợp du lịch trải nghiệm cũng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hiện trên địa bàn tỉnh đã hình thành khá nhiều điểm đến du lịch này, có thể kể đến như Trang trại Tfarm, Ông Hướng Farm Stay, Nông trại sinh thái Linh Kỳ Mộc, Nông trại Golden Cow, Nông trại Ánh Dương, Làng du lịch Yên Trung... Đây đều là các tổ hợp du lịch sinh thái đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm cuộc sống dân dã ở các miền quê của du khách. Ví dụ như ở Làng Du lịch Yên Trung không chỉ cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp mộc mạc, bình dị của những cánh đồng lúa, rặng tre xanh ngát, hay không gian yên bình của làng quê thuần nông; mà đến đây, du khách còn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân qua những hoạt động gần gũi như trồng rau, úp nơm bắt cá, thưởng thức các món ăn đậm hương vị đồng quê và tìm hiểu phong tục, văn hóa địa phương. Ở Nông trại sinh thái Linh Kỳ Mộc cũng hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thoáng đãng, trong lành và nhiều hoạt động tham quan, trải nghiệm bổ ích, đó là tham quan và trải nghiệm khu làm gốm; bảo tàng đồ đồng Đông Sơn; bảo tàng gốm cổ Tam Thọ; khu vườn kỳ quái; hồ cá koi và cây cổ thụ 1.500 năm tuổi...

Hiện nay, khách du lịch đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, tính đa dạng, sự độc đáo trong các hoạt động trải nghiệm. Vì thế, sau mùa du lịch hè, những tháng cuối năm nhiều địa phương, khu, điểm du lịch, các đơn vị lữ hành đang tích cực tổ chức các sự kiện văn hóa, ẩm thực, du lịch đặc sắc nhằm đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân và du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, các khu, điểm du lịch, các đơn vị lưu trú còn chú trọng đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng; xây dựng, làm mới, thay đổi diện mạo cảnh quan, bài trí không gian theo chủ đề ngày lễ, tết, góp phần tăng nét riêng cho điểm đến và tạo ra nhiều khung cảnh đẹp tự nhiên cho du khách chụp ảnh lưu niệm.

Cùng với đó, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp du lịch tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, văn minh trong đón tiếp và phục vụ khách; không tăng giá dịch vụ; nghiêm cấm hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Thanh Hóa, vì một môi trường du lịch văn minh, thân thiện, hấp dẫn du khách.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt