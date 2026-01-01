Du lịch xứ Thanh trên hành trình nâng tầm điểm đến

Với lợi thế tài nguyên phong phú, du lịch Thanh Hóa đang từng bước chuyển mình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy chất lượng, bản sắc làm trọng tâm cho phát triển du lịch bền vững. Hành trình nâng tầm điểm đến vì thế đã có những chuyển biến rõ nét qua việc tái cấu trúc không gian, sản phẩm và cách thức tổ chức hoạt động du lịch.

Tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng Flamingo Ibiza Hải Tiến góp phần nâng tầm sản phẩm du lịch biển xứ Thanh.

Tái cấu trúc không gian và sản phẩm du lịch

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), giai đoạn 2021-2025, du lịch Thanh Hóa ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng về lượt khách và doanh thu. Toàn tỉnh đã đón gần 60 triệu lượt khách; tổng thu du lịch ước đạt gần 130 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2025, đón gần 16,3 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 45,6 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những con số ấn tượng đó là yêu cầu giải quyết những hạn chế đã được chỉ ra trong thời gian dài, như: tính mùa vụ, sản phẩm du lịch chưa thực sự đặc sắc, thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân của du khách chưa tương xứng với tiềm năng...

Từ thực tiễn đó, việc tái cấu trúc không gian và sản phẩm du lịch được xác định là bước đi mang tính chiến lược. Giai đoạn này, sản phẩm du lịch biển tiếp tục được xác định là trụ cột, cùng với sản phẩm du lịch văn hóa và du lịch sinh thái cộng đồng. Với vai trò là đầu tàu, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp về thu hút đầu tư, cải thiện tích cực môi trường xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực... Từ một điểm đến du lịch “đại chúng”, mang tính mùa vụ, du lịch biển Sầm Sơn đã dần chuyển mình theo hướng đô thị du lịch hiện đại, đưa vào khai thác các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tổ hợp vui chơi giải trí, không gian lễ hội như: Quảng trường biển, công viên nước Sun World, tổ hợp đô thị biển và du lịch nghỉ dưỡng Vlasta - Sầm Sơn... Còn tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng Flamingo Ibiza Hải Tiến được đưa vào khai thác năm 2024, mang đến một không gian trải nghiệm hoàn toàn mới, khác biệt và đẳng cấp. Tại đây, nhiều lễ hội, chương trình nghệ thuật đặc sắc, diễu hành carnaval... đã được tổ chức, thu hút đông đảo du khách. Sự chuyển dịch này không chỉ giúp nối dài mùa du lịch mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới, hấp dẫn, đưa du lịch biển xứ Thanh lên một tầm cao mới.

Còn tại khu vực miền núi, du lịch sinh thái cộng đồng đã nhanh chóng khẳng định vị thế là 1 trong 3 sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Tiêu biểu là Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, duy trì đón 150 - 170 nghìn lượt khách mỗi năm; thời gian lưu trú đạt từ 2 - 3 ngày và là điểm đến yêu thích của khách quốc tế. Việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa đã giúp Pù Luông và các khu du lịch khác như: bản Mạ, bản Bút, bản Năng Cát... trở thành điểm đến có chiều sâu, góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân và lan tỏa hình ảnh du lịch xanh.

Thực tế, việc tái cấu trúc không gian đã giúp du lịch Thanh Hóa hình thành rõ nét các sản phẩm thế mạnh, tạo nền tảng quan trọng cho hành trình nâng tầm điểm đến. Trong đó, văn hóa được xác định là trụ cột quan trọng cho phát triển du lịch bền vững. Cùng với các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, các trọng điểm du lịch văn hóa của tỉnh như: Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, đền Nưa - Am Tiên, đền Cửa Đạt... được phát triển theo hướng bảo tồn gắn với phát huy giá trị, nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Việc ứng dụng công nghệ số trong thuyết minh, số hóa tư liệu, hiện vật đã giúp các điểm đến truyền tải sinh động hơn những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất xứ Thanh đến đông đảo công chúng và bạn bè quốc tế.

Lấy chất lượng và bền vững làm thước đo phát triển

Nếu như tái cấu trúc không gian, sản phẩm tạo ra “khung” phát triển, thì việc nâng cao chất lượng và hướng tới bền vững chính là “lõi” để du lịch xứ Thanh khẳng định vị thế. Bước vào giai đoạn phát triển mới, số lượng khách không còn là đích đến duy nhất, mà mức chi tiêu, thời gian lưu trú và sự hài lòng của du khách mới là những thước đo quan trọng.

Theo đó, tỉnh đã tập trung nguồn lực, đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng huyết mạch, quy mô lớn, có tính chất quan trọng, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút các dự án đầu tư kinh doanh du lịch. Đến nay, có 70 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch đã và đang được triển khai, với tổng vốn đầu tư khoảng 15,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 48 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hệ thống cơ sở lưu trú phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, với đầy đủ các loại hình từ homestay, khách sạn tầm trung đến cao cấp, resort và biệt thự nghỉ dưỡng. Hiện toàn tỉnh có khoảng 1.450 cơ sở lưu trú, trong đó 116 khách sạn được xếp hạng 1 - 5 sao, được du khách đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

Ông Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL cho biết: Giai đoạn 2021-2025, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển tích cực nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, xuyên suốt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chủ động của các cấp, ngành, địa phương. Hạ tầng du lịch tiếp tục được đầu tư, nhiều sản phẩm mới được đưa vào khai thác, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm tại các khu du lịch biển trọng điểm. Các sự kiện, hoạt động văn hóa - du lịch được tổ chức phong phú, sôi động. Về phía doanh nghiệp du lịch, đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết phát triển sản phẩm... Nhờ đó, hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” đã tạo được sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và doanh nghiệp du lịch. Đây là cơ sở quan trọng để du lịch xứ Thanh khẳng định vị thế, trở thành một trong những địa bàn trọng điểm du lịch của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Hành trình nâng tầm điểm đến của du lịch xứ Thanh đang thực sự là quá trình chuyển đổi chiến lược, dựa trên những thay đổi về “chất” và định hướng phát triển bền vững. Khi các trụ cột sản phẩm ngày càng rõ nét, chất lượng dịch vụ được nâng cao, giá trị văn hóa được tôn vinh đúng mức, du lịch xứ Thanh đang có thêm cơ hội để vươn lên, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và giàu bản sắc trên bản đồ du lịch quốc gia.

Bài và ảnh: Hoài Anh