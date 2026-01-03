Thu hút du khách trải nghiệm tại các khách sạn 4 - 5 sao

Không chỉ đơn thuần là nơi lưu trú, hệ thống khách sạn 4 - 5 sao trên địa bàn tỉnh đang dần trở thành điểm nhấn trải nghiệm, nơi du khách tìm thấy sự tiện nghi, cảm xúc và dấu ấn riêng của điểm đến. Chính sự chuyển mình ấy là nền tảng để du lịch Thanh Hóa tiếp tục hướng tới phát triển theo hướng chất lượng, bền vững và giàu bản sắc.

Du khách được tư vấn dịch vụ tại quầy lễ tân Khách sạn Anyla Grand Hotels (phường Hạc Thành).

Tại khu vực trung tâm đô thị, phường Hạc Thành là điểm hội tụ của các cơ sở lưu trú cao cấp gắn với nhịp sống hiện đại. Tháng 12/2025, Anyla Grand Hotels đã chính thức được đưa vào vận hành, khai thác với 135 phòng lưu trú tiêu chuẩn 5 sao. Không gian lưu trú là sự kết hợp giữa kiến trúc Trung Đông huyền bí và vẻ đẹp sang trọng, cổ điển, hiện đại. Nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, tại đây đang từng bước kiến tạo hệ sinh thái toàn diện, quy tụ những dịch vụ và trải nghiệm chuẩn quốc tế như: khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị, nhà hàng cao cấp, Pool Bar & Lounge (không gian giải trí kết hợp giữa quầy bar và khu vực thư giãn cạnh hồ bơi), trung tâm thương mại và giải trí. Cách tiếp cận này giúp du khách có thể vừa nghỉ ngơi, vừa khám phá nhịp sống đô thị một cách thuận tiện, đặc biệt phù hợp với những chuyến đi ngắn ngày.

Ông Lê Đức Sinh, Giám đốc điều hành tổ hợp khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện và dịch vụ thương mại Anyla chia sẻ: “Phân khúc khách hàng cao cấp hiện nay không chỉ quan tâm đến phòng lưu trú đẹp hay tiện nghi đầy đủ, mà còn chú trọng đến cảm xúc, chất lượng trong suốt hành trình trải nghiệm. Vì vậy, từ chi tiết kiến trúc cho đến các dịch vụ tại Anyla Grand Hotels đều hướng tới giá trị trải nghiệm của du khách, nơi thân - tâm - trí được thư giãn và tái tạo một cách trọn vẹn”.

Tọa lạc ở vị trí đắc địa của phường Hạc Thành, Melia Vinpearl là khách sạn 5 sao điển hình cho xu hướng một điểm chạm - đa trải nghiệm “All in one”. Với lợi thế vị trí, tầm nhìn rộng và hệ thống dịch vụ đồng bộ, nơi đây không chỉ tập trung thu hút dòng khách cao cấp mà còn là lựa chọn của các đoàn hội nghị, hội thảo, sự kiện quy mô lớn. Cùng với các dịch vụ nghỉ dưỡng, spa, ẩm thực và các hoạt động giải trí, Melia Vinpearl Thanh Hóa đã liên kết với doanh nghiệp lữ hành cung cấp chùm tour “Âm vang xứ Thanh”. Với lịch trình linh hoạt, tất cả các tour đều sẵn sàng khởi hành hàng ngày tại khách sạn và hướng tới tất cả các nhóm khách hàng. Chương trình đảm bảo mang đến cho du khách mức giá ưu đãi tốt nhất và thuận tiện khi không phải đặt từng dịch vụ.

Nếu khu vực đô thị là lựa chọn cho những ai yêu thích nhịp sống sôi động, thì các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển lại mở ra không gian nghỉ dưỡng hoàn toàn khác. Kể từ khi khai trương vào hè 2024 đến nay, Flamingo Ibiza Hải Tiến (xã Hoằng Tiến) được đông đảo du khách yêu thích bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng với các sự kiện giải trí và nghệ thuật đường phố. Khác với mô hình nghỉ dưỡng truyền thống, Flamingo Ibiza Hải Tiến hướng tới những trải nghiệm năng động - nơi du khách có thể vừa nghỉ ngơi, vừa tham gia các hoạt động giải trí, lễ hội, âm nhạc bên bờ biển. Hướng đi này không chỉ góp phần làm mới hình ảnh du lịch biển xứ Thanh, mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú của khách.

Điểm chung ở các khách sạn 4 - 5 sao trên địa bàn tỉnh hiện nay chính là xu hướng cá nhân hóa dịch vụ. Thay vì cung cấp những gói sản phẩm cứng nhắc, nhiều cơ sở lưu trú đã linh hoạt thiết kế dịch vụ theo nhu cầu của từng thị trường khách. Từ những combo ưu đãi nhân các dịp nghỉ lễ, cho đến việc tổ chức các sự kiện văn hóa - giải trí, tất cả đều hướng tới mục tiêu nâng mức chi tiêu và sự hài lòng của du khách. Bên cạnh đó, sự kết nối giữa khách sạn và các điểm tham quan, trải nghiệm trong tỉnh cũng từng bước được chú trọng. Một số khách sạn đã chủ động giới thiệu, liên kết tổ chức các tour khám phá di tích, làng nghề, ẩm thực địa phương, giúp du khách có thêm lựa chọn mà không mất nhiều thời gian tìm hiểu. Cách làm này không chỉ gia tăng giá trị cho khách sạn, mà còn góp phần lan tỏa lợi ích du lịch tới cộng đồng địa phương.

Theo các chuyên gia du lịch, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến, việc làm mới hình ảnh điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khác biệt là yếu tố sống còn với hệ thống khách sạn cao cấp 4 - 5 sao. Với lợi thế đa dạng về không gian từ đô thị đến biển, rừng, cùng hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện, Thanh Hóa đang có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm lưu trú chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của du khách và xu hướng phát triển du lịch trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Lê Anh