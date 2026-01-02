Du khách đổ về Khu du lịch Động Tiên Sơn trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Ngày đầu năm mới, khu du lịch Động Tiên Sơn (phường Hàm Rồng) trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về tham quan, du xuân.

Video: Cảm nhận của du khách khi đến tham quan khu du lịch Động Tiên Sơn trong ngày đầu năm mới.

Ngày đầu năm mới, hàng nghìn du khách nô nức đổ về khu du lịch Động Tiên Sơn ở phường Hàm Rồng để tận hưởng không khí năm mới rộn ràng.

Trong dịp Tết Dương lịch này, khu du lịch Động Tiên Sơn được trang hoàng rực rỡ với hoa đào, hoa mai, hoa cúc khoe sắc khắp khuôn viên.

Những tiểu cảnh trang trí bằng hoa tươi với đủ sắc màu tươi tắn trở thành điểm nhấn thu hút du khách dừng chân chụp ảnh, check-in.

Nhiều gia đình lựa chọn Động Tiên Sơn làm điểm đến đầu năm để giải trí và lưu giữ kỷ niệm.

Bạn Bùi Thuý Vân, xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Năm nay, em thấy khu du lịch Động Tiên Sơn trang hoàng rất bắt mắt và tràn ngập sắc hoa. Đây là địa điểm đáng để mọi người ghé thăm dịp đầu năm. Nhân dịp năm mới, em cũng chúc sức khoẻ mọi người và mong mọi người có một năm mới vui vẻ, ý nghĩa".

Các khu vực tiểu cảnh được đầu tư công phu, thu hút đông đảo du khách xếp hàng chụp ảnh.

Chị Bùi Thị Hường, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa, hào hứng chia sẻ: "Đến đây tôi thấy không khí rất vui tươi, cảm giác không khí Tết đang đến rất gần rồi. Mong rằng tất cả mọi người sẽ có một năm mới mạnh khoẻ và gặp nhiều điều may mắn".

Sắc màu năm mới lan tỏa khắp khu du lịch Động Tiên Sơn, mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho du khách thập phương. Cùng với các khu, điểm du lịch khác trên toàn tỉnh, khu du lịch Động Tiên Sơn đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách, hứa hẹn một năm mới sôi động đối với du lịch xứ Thanh.

Phương Đỗ - Văn Lộc