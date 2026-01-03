Đánh thức tiềm năng du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe

Sự gia tăng nhu cầu nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe thân - tâm - trí đang đặt ra yêu cầu mới cho ngành du lịch. Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, một số địa phương, điểm đến trên địa bàn tỉnh đang từng bước phát triển sản phẩm du lịch kết hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Khách sạn Biển Nhớ Premium Resort & Spa (phường Sầm Sơn) với đa dạng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Xu hướng du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe đang định hình rõ nét trên thị trường và trở thành “thước đo” mới cho chất lượng điểm đến. Với xứ Thanh - vùng đất hội tụ đa dạng hệ sinh thái, du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe không chỉ là tiềm năng, mà đã có những bước đi cụ thể. Trong đó Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn đã sớm tiếp cận xu hướng nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh các sản phẩm du lịch truyền thống, một số khu nghỉ dưỡng như Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn, FLC Sầm Sơn, Flamingo Ibiza Hải Tiến, Biển Nhớ Premium Resort & Spa... đã đầu tư không gian spa, xông hơi, massage trị liệu, khoáng nóng, đáp ứng nhu cầu thư giãn, phục hồi sức khỏe kết hợp du lịch. Đến nay, các dịch vụ này chưa thực sự định hình sản phẩm rõ nét, song bước đầu đã thu hút sự quan tâm của du khách, nhất là thị trường khách có khả năng chi tiêu cao. Các gói dịch vụ kết hợp lưu trú, ẩm thực lành mạnh, không gian yên tĩnh ven biển được triển khai, hướng tới những kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngày, tìm kiếm sự thư thái.

Phó Giám đốc Khách sạn Biển Nhớ Premium Resort & Spa Trần Thị Nhung, cho biết: “Nhận thấy tiềm năng và nhu cầu của du khách, Biển Nhớ Premium Resort & Spa đã bắt đầu khai thác dịch vụ lưu trú, ăn uống kết hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ mùa hè năm 2024. Chúng tôi hiện đang cung cấp các dịch vụ spa, xông hơi và trị liệu chuyên sâu như xông hơi Jim Jil Bang, xông sục Jacuzzi và massage trị liệu. Tất cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều được trang bị công nghệ và thiết bị hiện đại, cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Qua đó vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách, mặt khác góp phần nâng tầm dịch vụ điểm đến”.

Ở khu vực miền núi, lợi thế về cảnh quan sinh thái và không gian văn hóa bản địa đang thực sự trở thành lợi thế để các địa phương đẩy mạnh khai thác du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe. Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông là ví dụ điển hình với nhiều khu nghỉ dưỡng, homestay sinh thái như Pù Luông Retreat, Pù Luông Eco Garden, Pù Luông Ebino Resort & Spa... có không gian nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên, kết hợp cung cấp dịch vụ đi bộ trong rừng, yoga, thiền, ngâm chân thảo dược và thưởng thức ẩm thực từ nguyên liệu sạch tại chỗ. Dù các dịch vụ du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe chưa phát triển mạnh, song chính những trải nghiệm này đã trở thành lý do để du khách lựa chọn Pù Luông cho những chuyến đi “chữa lành” dài ngày.

Nhìn từ các mô hình đã đưa vào khai thác, có thể khẳng định du lịch chăm sóc sức khỏe ở Thanh Hóa đang từng bước phát triển, được du khách đón nhận. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất hiện nay là các sản phẩm còn rời rạc, thiếu liên kết và chủ yếu mang tính bổ trợ cho du lịch nghỉ dưỡng. Chưa có nhiều gói sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe được thiết kế bài bản, kết hợp đồng bộ giữa lưu trú, trị liệu, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa. Điều này khiến tiềm năng lớn nhưng hiệu quả khai thác chưa thực sự tương xứng.

Theo chuyên gia du lịch Nguyễn Thị Vui (Hiệp hội Du lịch Việt Nam), du lịch chăm sóc sức khỏe là phân khúc có giá trị gia tăng cao, nhưng không thể phát triển theo xu hướng hay tầm nhìn trong một khoảng thời gian ngắn hạn. Cần lựa chọn những điểm đến có lợi thế rõ rệt để đầu tư trọng tâm, gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa.

“Thanh Hóa cần rà soát, đánh giá lại các điểm có lợi thế phát triển du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe để xây dựng chuỗi sản phẩm đặc trưng theo từng không gian sinh thái. Các khu du lịch biển có thể tập trung vào nghỉ dưỡng phục hồi, khu vực miền núi tập trung chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược tự nhiên, khu vực đô thị hướng đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Khi mỗi vùng có định vị rõ ràng, phân khúc khách hàng cần hướng tới, sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe sẽ tránh được sự trùng lặp và tăng sức cạnh tranh. Cùng với đó, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm. Việc đào tạo nhân lực tại chỗ, đặc biệt ở các điểm du lịch cộng đồng sẽ góp phần nâng cao giá trị trải nghiệm và định hình sản phẩm một cách rõ ràng”, chuyên gia Nguyễn Thị Vui nhấn mạnh.

Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe đang góp phần làm mới sản phẩm du lịch của tỉnh. Đánh thức tiềm năng này không chỉ giúp các khu, điểm du lịch đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách, mà qua đó còn góp phần định vị hình ảnh xứ Thanh là điểm đến nghỉ dưỡng chất lượng - nơi con người tìm thấy sự cân bằng giữa thiên nhiên, văn hóa và sức khỏe.

Bài và ảnh: Hoài Anh