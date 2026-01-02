Hotline: 0822.173.636   |

Các khu nghỉ dưỡng hút khách trong kỳ nghỉ dài ngày

Hoài Anh
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu năm mới 2026, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện để các khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa duy trì lượng khách ổn định. Ghi nhận tại một số khu, điểm du lịch, công tác đón tiếp khách diễn ra an toàn, sôi động.

Những ngày đầu năm mới 2026, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện để các khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa duy trì lượng khách ổn định. Ghi nhận tại một số khu, điểm du lịch, công tác đón tiếp khách diễn ra an toàn, sôi động.

Với điều kiện thời tiết thuận lợi, Quần thể du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn duy trì lượng khách ổn định. Công tác đón tiếp đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện cho du khách khi đến nhận phòng lưu trú.

Các hoạt động chào đón năm mới tại FLC Sầm Sơn diễn ra sôi động, tạo không khí vui tươi, ấm áp, thu hút đông đảo du khách tham gia.

Du khách tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng trong những ngày đầu năm mới tại Lamori Resort & Spa (xã Sao Vàng).

Với đa dạng hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời hấp dẫn, Anh Phát Hotels & Resorts (phường Hải Bình) tiếp tục là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ và nhóm khách gia đình.

Còn đối với du khách yêu thích không gian nghỉ dưỡng yên bình, ấm áp, Pù Luông là điểm đến lý tưởng để tận hưởng kỳ nghỉ Tết Dương lịch trọn vẹn. Hiện tại, công suất phòng lưu trú tại khu du lịch này đạt 70 - 80%, vẫn còn nhiều lựa chọn cho du khách đến nghỉ dưỡng trong những ngày tới.

Đến thời điểm hiện nay, nhiều khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Đây là tín hiệu tích cực mở đầu cho một năm mới của du lịch xứ Thanh. (Trong ảnh: Du khách đón năm mới tại Anh Phát Hotels & Resorts).

Hoài Anh

