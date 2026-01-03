Đại ngàn Pù Luông “ôm trọn” những ngày nghỉ Tết Dương lịch

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, không khí rộn ràng đón khách diễn ra khắp các bản làng Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông. Lượng khách tăng cao, các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên - văn hóa diễn ra sôi động, tạo nên bức tranh du lịch cộng đồng nhộn nhịp, giàu bản sắc.

Thời tiết thuận lợi, không khí trong lành cùng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp là yếu tố khiến nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn Pù Luông làm điểm đến cho kỳ nghỉ đầu năm mới.

Không gian khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden trang trí rực rỡ, tạo cảm giác gần gũi, với đa dạng góc check-in phục vụ du khách.

Tại các homestay, khu nghỉ dưỡng dịp này công suất phòng đạt khoảng 70 - 80%. Các cơ sở đã chủ động tăng cường nhân lực, tổ chức đa dạng các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thu hút du khách tham gia.

Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Retreat thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ kết hợp thưởng thức ẩm thực, mang đến cho du khách kỳ nghỉ sum vầy, ấm áp bên người thân, bạn bè.

Nhiều du khách lựa chọn trekking xuyên rừng, check-in ruộng bậc thang và các bản làng để cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình của khu bảo tồn thiên nhiên trong những ngày đầu năm mới.

Sự rộn ràng của Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của loại hình du lịch này. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực cho hoạt động du lịch đầu năm của tỉnh, mà qua đó còn góp phần định vị Pù Luông là điểm đến xanh, an toàn, hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia (Trong ảnh: Du khách đón chào khoảnh khắc giao thừa tại khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden).

Hoài Anh