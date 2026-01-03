Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Du lịch

Đại ngàn Pù Luông “ôm trọn” những ngày nghỉ Tết Dương lịch

Hoài Anh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, không khí rộn ràng đón khách diễn ra khắp các bản làng Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông. Lượng khách tăng cao, các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên - văn hóa diễn ra sôi động, tạo nên bức tranh du lịch cộng đồng nhộn nhịp, giàu bản sắc.

Đại ngàn Pù Luông “ôm trọn” những ngày nghỉ Tết Dương lịch

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, không khí rộn ràng đón khách diễn ra khắp các bản làng Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông. Lượng khách tăng cao, các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên - văn hóa diễn ra sôi động, tạo nên bức tranh du lịch cộng đồng nhộn nhịp, giàu bản sắc.

Đại ngàn Pù Luông “ôm trọn” những ngày nghỉ Tết Dương lịch

Thời tiết thuận lợi, không khí trong lành cùng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp là yếu tố khiến nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn Pù Luông làm điểm đến cho kỳ nghỉ đầu năm mới.

Đại ngàn Pù Luông “ôm trọn” những ngày nghỉ Tết Dương lịch

Không gian khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden trang trí rực rỡ, tạo cảm giác gần gũi, với đa dạng góc check-in phục vụ du khách.

Đại ngàn Pù Luông “ôm trọn” những ngày nghỉ Tết Dương lịch

Tại các homestay, khu nghỉ dưỡng dịp này công suất phòng đạt khoảng 70 - 80%. Các cơ sở đã chủ động tăng cường nhân lực, tổ chức đa dạng các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thu hút du khách tham gia.

Đại ngàn Pù Luông “ôm trọn” những ngày nghỉ Tết Dương lịch

Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Retreat thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ kết hợp thưởng thức ẩm thực, mang đến cho du khách kỳ nghỉ sum vầy, ấm áp bên người thân, bạn bè.

Đại ngàn Pù Luông “ôm trọn” những ngày nghỉ Tết Dương lịch

Nhiều du khách lựa chọn trekking xuyên rừng, check-in ruộng bậc thang và các bản làng để cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình của khu bảo tồn thiên nhiên trong những ngày đầu năm mới.

Đại ngàn Pù Luông “ôm trọn” những ngày nghỉ Tết Dương lịch

Sự rộn ràng của Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của loại hình du lịch này. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực cho hoạt động du lịch đầu năm của tỉnh, mà qua đó còn góp phần định vị Pù Luông là điểm đến xanh, an toàn, hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia (Trong ảnh: Du khách đón chào khoảnh khắc giao thừa tại khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden).

Hoài Anh

Từ khóa:

#Pù Luông #nghỉ tết dương lịch #Du lịch sinh thái #Du lịch cộng đồng #hoạt động trải nghiệm #Nhộn nhịp #Không khí #Sôi động #giàu bản sắc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đánh thức tiềm năng du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe

Đánh thức tiềm năng du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Sự gia tăng nhu cầu nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe thân - tâm - trí đang đặt ra yêu cầu mới cho ngành du lịch. Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, một số địa phương, điểm đến trên địa bàn tỉnh đang từng bước phát triển sản phẩm du lịch kết hợp các...
Các khu nghỉ dưỡng hút khách trong kỳ nghỉ dài ngày

Các khu nghỉ dưỡng hút khách trong kỳ nghỉ dài ngày

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu năm mới 2026, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện để các khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa duy trì lượng khách ổn định. Ghi nhận tại một số khu, điểm du lịch, công tác đón tiếp khách diễn ra an toàn, sôi động.
Du lịch xứ Thanh trên hành trình nâng tầm điểm đến

Du lịch xứ Thanh trên hành trình nâng tầm điểm đến

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Với lợi thế tài nguyên phong phú, du lịch Thanh Hóa đang từng bước chuyển mình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy chất lượng, bản sắc làm trọng tâm cho phát triển du lịch bền vững. Hành trình nâng tầm điểm đến vì thế đã có những chuyển...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh