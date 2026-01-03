Các điểm du lịch tâm linh xứ Thanh hút khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Những ngày đầu năm 2026, các điểm du lịch tâm linh ở xứ Thanh luôn là lựa chọn của nhiều người dân và du khách. Sự nhộn nhịp tại các di tích không chỉ phản ánh nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân mà còn khẳng định sức hút bền bỉ và ngày càng rõ nét của du lịch tâm linh xứ Thanh trong mùa du lịch đầu năm.

Di tích lịch sử Lam Kinh (Lam Sơn) tiếp tục là điểm đến tâm linh đáng chú ý trong kỳ nghỉ lễ bởi vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính và giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa. Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ (1/1-2/1) Di tích lích sử Lam Kinh đã đón 1.750 lượt khách trong, ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm bái.

Công tác đón tiếp, hướng dẫn, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại Lam Kinh được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan an toàn, văn minh.

Đến với Lam Kinh, du khách sẽ được khám phá không gian linh thiêng gắn với triều đại Hậu Lê, những hàng cổ thụ rợp bóng, khu chính điện, các tòa thái miếu, lăng mộ các vua Lê. Đồng thời, được tìm hiểu tìm về cội nguồn lịch sử – văn hóa dân tộc hay những câu chuyện thú vị về cây ổi cười, cây lim hiến thân, cây đa thị.

Cùng với không gian văn hóa truyền thống, các điểm tham quan trong di tích đều được số hóa, tích hợp mã QR giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin, hình ảnh, tư liệu lịch sử ngay tại điểm tham quan. Việc số hóa không chỉ hỗ trợ công tác thuyết minh, nâng cao trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là giới trẻ, mà còn góp phần đưa các giá trị văn hóa, lịch sử gắn với khu di tích Lam Kinh tiếp cận gần hơn với công chúng trên môi trường số, phù hợp xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa du lịch.

Bên cạnh các điểm chính như Chính điện, sân Rồng, lăng mộ các vua Lê, nhiều du khách dành thời gian tham quan khu trưng bày, giới thiệu di tích, nơi lưu giữ, tái hiện sinh động những tư liệu gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, anh Hùng dân tộc Lê Lợi và triều đại Hậu Lê. Qua đó, du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa trong không gian linh thiêng, trầm mặc của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Không gian cổ kính, hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan tại Lam Kinh còn thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, lưu lại những khoảnh khắc đầu năm qua các bức ảnh kỷ niệm, vừa thể hiện tình yêu với di sản, vừa góp phần lan tỏa hình ảnh di tích lịch sử đến cộng đồng trên các nền tảng số.

Đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc) những ngày đầu năm mới cũng đón đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, tưởng niệm Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh – biểu tượng bất khuất của tinh thần quật khởi, ý chí độc lập của dân tộc. Trong không gian linh thiêng dưới chân núi Gai, dòng người thành kính thắp nén hương tri ân, cầu mong bình an, may mắn cho năm mới.

Nhiều du khách đã check-in tại di tích lưu lại những khoảnh khắc đầu năm 2026.

Ngoài hoạt động dâng hương, chiêm bái, nhiều du khách khi về Đền Bà Triệu còn dành thời gian tham quan các khu trưng bày, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và cuộc khởi nghĩa của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh. Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật được sắp xếp khoa học, không gian trưng bày giúp du khách hiểu rõ hơn giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, từ đó nâng cao ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường của dân tộc trong đời sống hôm nay.

Tại Đền Sòng (phường Quang Trung), dòng người về lễ Mẫu Liễu Hạnh – với mong muốn cầu bình an, may mắn. Hoạt động tín ngưỡng trong những ngày đầu năm được tổ chức nền nếp, trật tự, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân và du khách.

Thùy Linh