Đồng minh phương tây muốn Ukraine hạn chế tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Ngày 31/3, tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, một số đồng minh đã gửi “tín hiệu” muốn Ukraine cắt giảm các cuộc tấn công tầm xa vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga khi giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay, Ukraine sẵn sàng hành động tương xứng nếu Nga ngừng tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine. Kiev cũng để ngỏ khả năng về một lệnh ngừng bắn vào dịp Lễ Phục sinh.

Ông Zelensky nói : “Gần đây, sau cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu nghiêm trọng như vậy, chúng tôi thực sự đã nhận được tín hiệu từ một số đối tác về cách giảm bớt các phản ứng của chúng tôi trong lĩnh vực dầu mỏ và lĩnh vực năng lượng của Nga”.

Theo một số nguồn tin, giới chức Mỹ đã chuyển thông điệp này tới các đối tác Ukraine như một phần của các cuộc hội đàm thường kỳ. Nguồn tin cho biết thêm rằng những “tín hiệu” ban đầu dường như đến từ phía Moscow. Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Nga tại Washington chưa đưa ra bình luận.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã đạt được thỏa thuận hợp tác với một số quốc gia trong khu vực Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Trong diễn biến liên quan, vừa trở về sau chuyến thăm Trung Đông kéo dài 4 ngày, ông Zelensky cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với một số quốc gia trong khu vực để cung cấp hỗ trợ năng lượng cho Ukraine. Theo đó, trong chuyến thăm này Ukraine đã ký các thỏa thuận hợp tác khung với Ả rập Xê út và Qatar, đồng thời cho biết một thỏa thuận khác với Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đang được triển khai. Trong các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Đông, ông Zelensky cũng cho biết, ông đã đề cập đến chủ đề cung cấp tên lửa phòng không, nhưng không cho biết liệu có đạt được thỏa thuận nào hay không. Ông chia sẻ, do cuộc chiến tại Iran, các đối tác quốc tế của Ukraine đang “ưu tiên” gửi các hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo của họ đến Trung Đông, và đôi khi Ukraine đang bị “lãng quên”.

Tổng thống Zelensky cũng tiết lộ, theo các thỏa thuận mới, Ukraine sẽ cung cấp vũ khí và công nghệ quốc phòng, bao gồm cả các hệ thống có thể giúp khai thông eo biển Hormuz cho các quốc gia Vùng Vịnh. Ukraine cũng sẽ cung cấp các xuồng không người lái như một phần trong kế hoạch bảo vệ hành lang vận tải tại vịnh Ba Tư. Ông Zelensky coi kinh nghiệm của Ukraine trong việc duy trì mở cửa các tuyến hàng hải ở Biển Đen là một thành phần trong các thỏa thuận với Vùng Vịnh.

Thu Uyên

Nguồn: AFP.