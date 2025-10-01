Động đất tại Philippines: Gần 30 người thiệt mạng, nhiều tòa nhà bị hư hại

Sáng 1/10, Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) thông báo đã có 26 người thiệt mạng và ít nhất 147 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra tại tỉnh Cebu trước đó 1 ngày.

Hình ảnh ở Cebu sau khi xảy ra động đất. (Nguồn: Anadolu)

Theo NDRRMC, trận động đất nông với tâm chấn ngoài khơi đảo Cebu, xảy ra tối 30/9, đã làm sập hoặc hư hại ít nhất 22 tòa nhà tại khu vực miền Trung Philippines.

Các thị trấn Bogo, San Remigio và Medellin là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với nhiều trường hợp thương vong và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Ban đầu, trận động đất được xác định có độ lớn 6,7, song sau đó điều chỉnh lên 6,9, có độ sâu chấn tiêu khoảng 5-10km. Rung chấn được cảm nhận tại nhiều tỉnh miền Trung và một số khu vực miền Nam Philippines.

Cơ quan Địa chấn Philippines cảnh báo khả năng xảy ra nhiều dư chấn mạnh sau thảm họa này. Cảnh báo sóng thần bất thường đã được phát đi và hủy bỏ sau đó 3 giờ.

Philippines nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Đây là một trong những trận động đất gây thiệt hại nặng nề nhất tại nước này trong năm 2025./.

Theo TTXVN