Đối thoại giữa Công an tỉnh với công an xã, phường năm 2025

Sáng 9/9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với công an xã, phường năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu công an các xã, phường trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đối thoại giữa Công an tỉnh với công an xã, phường là hoạt động thường niên để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc, bất cập và kiến nghị ở cơ sở. Qua đó đưa ra những chủ trương, biện pháp khắc phục hiệu quả những khó khăn, vướng mắc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện công an các xã, phường đã đặt các câu hỏi cho các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác tham mưu, cán bộ; công tác hồ sơ nghiệp vụ; công tác tài chính, trang thiết bị công tác; công tác hồ sơ nghiệp vụ; công tác phòng chống tội phạm.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực về việc tăng mức phụ cấp cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở; trang bị máy thu nhận căn cước tại 100% công an cấp xã để phục vụ nhu cầu hiện nay của công dân về cấp mới, cấp đổi căn cước và đăng ký định danh điện tử mức độ 2; nâng cấp đường truyền phục vụ sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhu cầu của Nhân dân; việc mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kỹ thuật hình sự cho công an cấp xã...

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến phản ánh của lực lượng Công an cấp xã, phường với 53 nội dung thuộc 8 lĩnh vực công tác được đặt ra, lãnh đạo Công an tỉnh và Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp, trả lời và làm rõ các vấn đề mà lực lượng công cấp cơ sở quan tâm. Qua đó đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà lực lượng công an cấp xã, phường đã và đang gặp phải trên các lĩnh vực công tác.

Quốc Hương