Phường Quảng Phú tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

Chiều ngày 26/12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quảng Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Đảng bộ phường Quảng Phú hiện có 99 tổ chức cơ sở đảng với khoảng 3.720 đảng viên. Năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; kịp thời ban hành chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát và chỉ đạo triển khai hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết sau Đại hội được thể chế hóa và triển khai nghiêm túc trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo phường Quảng Phú trao giấy khen cho các tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được triển khai đồng bộ; tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Năm 2025, toàn phường kết nạp 108 đảng viên (đạt 100,9% chỉ tiêu), chuyển chính thức 85 đảng viên, bảo đảm chất lượng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, từ đó đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo phường Quảng Phú trao giấy khen cho cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 đã được nhận giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quảng Phú.

Trung Hiếu