Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm phát huy dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Qua đó, phát huy vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các thành viên Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tham dự hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của tỉnh, xác định rõ vị trí, vai trò của mình, từ năm 2021 đến nay, trong quá trình hoạt động, mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới các nội dung tham gia góp ý bằng nhiều hình thức, như: Tổ chức hội nghị, thông qua hòm thư phản ánh, tổ chức giao ban công tác định kỳ hằng quý giữa thường trực cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể. Thông qua đối thoại định kỳ, chuyên đề, các cuộc tiếp xúc cử tri... đã có hơn 15.400 ý kiến đối với các cấp ủy đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương cho biết: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo để MTTQ các cấp tổ chức hoạt động góp ý, phản biện xã hội vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp, để cấp ủy, chính quyền đề ra các quyết sách đúng đắn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vì sự phát triển ổn định và bền vững của tỉnh. Thực hiện các bước quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần quan trọng vào kết quả bầu cử với 99,75% cử tri đi bỏ phiếu. Đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri và Nhân dân trong tỉnh”.

Cùng với đó, thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hội nghị tham vấn, hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân, công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp Nhân dân được triển khai thường xuyên, chuyển tải kịp thời kiến nghị của cử tri và Nhân dân đến các cơ quan Đảng, chính quyền, các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp. Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 65 cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH và 9.723 cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND các cấp với cử tri. Sau các cuộc tiếp xúc cử tri, đã có trên 300 nhóm vấn đề cử tri và Nhân dân trong tỉnh phản ánh, kiến nghị, đã được mặt trận tổng hợp gửi đến các kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp và đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào nền nếp, bài bản, có chiều sâu với sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, tập trung vào các nội dung mà cử tri và Nhân dân quan tâm, đề xuất, kiến nghị. Cũng trong thời gian trên, MTTQ các cấp chủ trì giám sát 9.826 cuộc (bằng nghiên cứu văn bản và tổ chức đoàn giám sát), phối hợp tham gia giám sát 8.400 cuộc; trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì 48 cuộc giám sát độc lập. Sau các cuộc giám sát, các kiến nghị của MTTQ các cấp trong tỉnh đều được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời.

Ngoài ra, MTTQ các cấp đã chú trọng đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hoạt động của ban thanh tra Nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở. Cũng trong thời gian này, các ban thanh tra Nhân dân giám sát 4.528 vụ việc, ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 4.187 công trình, dự án. Qua giám sát đã kiến nghị với chính quyền 945 công trình có những tác động làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Nhân dân và cộng đồng dân cư, đã xử lý 826 công trình.

Đồng thời, MTTQ các cấp tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền bằng việc ký kết các quy chế phối hợp, chương trình phối hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề Nhân dân bức xúc, những nội dung phản ánh, kiến nghị, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cùng cấp để nắm bắt tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần chủ động, linh hoạt tham mưu đề xuất các chủ trương đúng, trúng cho cấp ủy, chính quyền quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng tổ chức bộ máy phục vụ Nhân dân ngày càng hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Trước mắt, trong năm 2026 tham mưu thực hiện tốt công tác mặt trận tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND 2 cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Phan Nga