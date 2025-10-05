Đoàn phường Hạc Thành: Bứt phá vươn lên trong nhiệm kỳ mới

Chiều 05/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hạc Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban công tác thanh thiếu nhi, cùng đại diện lãnh đạo phường Hạc Thành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Đoàn Phường Hạc Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập tổ chức Đoàn các phường: Trường Thi, Phú Sơn, Điện Biên, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Đông Sơn, Đông Hương, Đông Hải, Đông Vệ, một phần Đông Thọ và An Hưng với 16.985 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 180 cơ sở đoàn trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2022-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp, đa dạng, linh hoạt, lan tỏa, gắn với từng thời điểm riêng, nhiều hoạt động quy mô, ý nghĩa, thiết thực, để lại dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng. Trong đó, nổi bật là các hoạt động trong Tháng thanh niên, chiến dịch Mùa hè xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh...

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban công tác Thanh thiếu nhi và các đại biểu dự Đại hội.

Phong trào tuổi trẻ sáng tạo từng bước đi vào chiều sâu, phát huy tiềm năng trí tuệ và chuyển đổi số trong thanh niên. Đoàn phường đã thực hiện nhiều giải pháp để phát huy vai trò của thanh thiếu nhi trong sáng tạo, làm chủ khoa học kỹ thuật. Trong đó, chú trọng đến việc đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”. Đến nay, đã có trên 200 ý tưởng/năm, sáng kiến được đăng tải trên cổng ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam...

Đồng chí Trần Huyền Trang, Bí thư Đoàn phường Hạc Thành phát biểu tại Đại hội.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai toàn diện, sát nhu cầu thực tiễn của tuổi trẻ.

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với khẩu hiệu hành động “Khát vọng - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”, Đoàn phường đã đề ra các nhóm chỉ tiêu với từng nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ Đoàn, 90% đoàn viên và trên 80% thanh niên được học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật và các chương trình lớn của Đoàn. Trong nhiệm kỳ, tối thiểu hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức. Hàng năm, triển khai ít nhất 5 công trình, phần việc thanh niên cấp phường và có ít nhất 80% trở lên tỷ lệ thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn, Hội, Đội tổ chức...

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban công tác Thanh thiếu nhi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, biểu dương thành tích của Đoàn phường Hạc Thành trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Đoàn phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên. Đồng thời, triển khai hiệu quả các phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm OCOP và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban công tác Thanh thiếu nhi tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ định Ban Chấp hành Đoàn phường Hạc Thành khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí và các chức danh chủ chốt.

Đồng chí Trần Huyền Trang được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hạc Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyễn Đạt