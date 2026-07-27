Điện Kremlin: Còn quá sớm để bình luận về đề xuất ngừng tấn công trên không

Điện Kremlin ngày 26/7 cho rằng còn quá sớm để bình luận về thông tin Mỹ và Ukraine đang thảo luận một đề xuất ngừng các cuộc tấn công trên không nhằm tạo động lực nối lại đàm phán hòa bình với Nga. Moskva cho biết sẽ chỉ xem xét các sáng kiến nếu phù hợp với lợi ích của mình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tham dự cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 22 tháng 1 năm 2026. Ảnh: REUTERS.

Phát biểu với hãng thông tấn Interfax, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Chúng tôi không biết những thông tin này đáng tin cậy đến mức nào hoặc xuất phát từ đâu. Đây mới chỉ là các thông tin trên báo chí và không hơn thế. Vì vậy, còn quá sớm để đưa ra bình luận ở thời điểm hiện nay.”

Trước đó, một nguồn tin của Ukraine nói với Reuters rằng các quan chức Ukraine và Mỹ đã trao đổi về một đề xuất ngừng tấn công trên không để trình lên phía Nga, trong khuôn khổ nỗ lực mới nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình hướng tới chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ năm 2022.

Nguồn tin này cho biết Ukraine trước đây từng nhiều lần đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận lệnh ngừng bắn nhưng đều bị từ chối. Tuy nhiên, một số quan chức tin rằng sức ép đối với nền kinh tế Nga từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine có thể khiến Moskva thay đổi lập trường.

Theo ông Peskov, Nga sẽ chỉ xem xét bất kỳ sáng kiến hòa bình mới nào nếu phù hợp với lợi ích của Moskva.

Ông Peskov khẳng định: “Chúng tôi đã nghe nói rằng có thể sẽ xuất hiện một số công thức mới. Trước hết, chúng tôi cần tìm hiểu thêm về các đề xuất đó. Theo thời gian, có thể sẽ có thêm những sáng kiến hoặc đề xuất được đưa ra. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào mức độ phù hợp của chúng với lợi ích của chúng tôi”.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng khẳng định Nga vẫn duy trì các kênh đối thoại với các nhà đàm phán của Mỹ.

Theo các quan chức Nga, Moskva hy vọng các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ thăm Nga khi lịch trình cho phép, đồng thời các cuộc đối thoại giữa hai bên sẽ tiếp tục.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố cùng ngày, Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục khẳng định Nga “không khởi đầu cuộc chiến” mà chỉ “đáp trả các hành động thù địch” của chính quyền Ukraine với sự hậu thuẫn của phương Tây.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters