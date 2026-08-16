Iran cáo buộc Mỹ, Israel gây bất ổn tại eo biển Hormuz

Iran cáo buộc Mỹ và Israel là nguyên nhân khiến tình hình tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman ngày càng bất ổn, đồng thời khẳng định Tehran đang thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Iran Press.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được công bố ngày 15/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng eo biển Hormuz hoạt động bình thường cho đến ngày 28/2/2026, trước khi các hành động quân sự của Mỹ và Israel làm gia tăng nguy cơ đối với tuyến hàng hải này. Ông cáo buộc Washington sử dụng eo biển Hormuz và các khu vực ven bờ phía Nam Vịnh Ba Tư để gây sức ép và chuẩn bị cho các cuộc tấn công nhằm vào Iran, khiến hoạt động hàng hải trở nên thiếu an toàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, Tehran có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia với tư cách là một quốc gia ven biển của eo biển Hormuz. Ông đồng thời cáo buộc việc Mỹ xem xét khả năng áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Iran là hành động gây hấn và vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông Baghaei nhấn mạnh các mối đe dọa đối với Iran vẫn tiếp diễn, đồng thời cho rằng việc bảo đảm an ninh và an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz trước hết phụ thuộc vào việc chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz. Ảnh: CBC.

Cùng ngày, Chánh án Tòa án tối cao Iran Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i khẳng định eo biển Hormuz là “một bộ phận không thể tách rời” của lãnh thổ và biên giới Iran, đồng thời cảnh báo mọi hành động “phiêu lưu” tại tuyến đường thủy này sẽ vấp phải sự đáp trả kiên quyết. Ông bác bỏ những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến eo biển Hormuz, nhấn mạnh Iran có chủ quyền hợp pháp đối với tuyến đường thủy này theo luật pháp quốc tế.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Arab. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể tác động đáng kể đến hoạt động vận chuyển dầu mỏ, khí đốt cũng như thị trường năng lượng toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: DRM.