Indonesia khẩn trương cứu hộ sau động đất, ít nhất 47 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Indonesia đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, tiếp cận các khu vực bị cô lập và hỗ trợ người dân sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, miền Đông nước này sáng 15/8.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát tại cảng Laurensius Say ở thị trấn Maumere, huyện Sikka, tỉnh Đông Nusa Tenggara ngày 15/8/2026. Ảnh: AFP/Arnold Welianto.

Theo số liệu mới nhất do Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia cập nhật đến 18h48 ngày 15/8, ít nhất 47 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong thảm họa. 157 nhà hư hại nặng, 41 nhà hư hại vừa, 148 nhà hư hại nhẹ; 87 cơ sở giáo dục, 18 cơ sở y tế, 5 nơi thờ tự và 6 trụ sở bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa Indonesia, ông Pratikno, người chủ trì cuộc họp điều phối trực tuyến tại Jakarta vào chiều 15/8, yêu cầu triển khai các biện pháp nhanh chóng để người dân sớm ổn định cuộc sống. Ông nhấn mạnh công tác cứu hộ, chăm sóc y tế và khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó có các bệnh viện, phải được ưu tiên.

Bộ trưởng Pratikno cũng đề nghị Thống đốc tỉnh Đông Nusa Tenggara nhanh chóng xác định các nhu cầu ứng phó khẩn cấp để việc hỗ trợ được triển khai nhanh chóng và có kế hoạch, trong đó có nhu cầu xây dựng các bệnh viện tạm thời.

Trong lúc này, hoạt động cứu hộ hiện đang được tăng cường tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng, trong đó có huyện Nagekeo và thị trấn Maumere trên đảo Flores. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới các công trình bị sập, đồng thời triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho người dân phải sơ tán.

Công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do động đất gây sạt lở, làm tắc nghẽn nhiều tuyến đường và ảnh hưởng hệ thống thông tin liên lạc. Đặc biệt, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận một số khu vực gần tâm chấn tại Nagekeo bằng đường bộ và đang tìm phương án tiếp cận bằng đường biển.

Trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 58 phút sáng 15/8, với tâm chấn ngoài khơi Đông Nusa Tenggara, ở độ sâu khoảng 15 km. Rung chấn mạnh được cảm nhận tại nhiều địa phương. Cảnh báo sóng thần được ban bố sau động đất nhưng đã được dỡ bỏ khoảng 3 giờ sau đó. Một số khu vực ven biển ghi nhận sóng cao dưới 1m. Hàng trăm dư chấn tiếp tục xảy ra sau trận động đất chính, khiến người dân lo ngại trở về nhà.

Trận động đất có độ lớn 7,7, xảy ra lúc 4h58 sáng 15/8, với tâm chấn ngoài khơi tỉnh Đông Nusa Tenggara, ở độ sâu khoảng 15 km, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Trong ngày 15/8, Indonesia còn ghi nhận hai trận động đất mạnh khác, gồm trận động đất có độ lớn 6,4 tại Simalungun, tỉnh Bắc Sumatra, và trận động đất có độ lớn 6,2 tại Parigi Moutong, tỉnh Trung Sulawesi. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia xác nhận cả hai trận động đất trên đều không gây nguy cơ sóng thần và là những sự kiện địa chấn riêng biệt với trận động đất có độ lớn 7,7 tại tỉnh Đông Nusa Tenggara.

Ngọc Liên

Nguồn: ANTARA News/The Guardian.