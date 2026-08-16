Tổng thống Lebanon: Các cuộc không kích của Israel là “thông điệp rõ ràng” về đàm phán

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 15/8 cho rằng các cuộc không kích mới của Israel nhằm vào miền Nam Lebanon, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, đã gửi một “thông điệp rõ ràng” về tiến trình đàm phán giữa hai nước.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ảnh: Yenisafak.

Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Lebanon, ông Aoun lên án các cuộc tấn công liên tiếp của Israel, cho rằng những hành động này vi phạm thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6 cũng như luật pháp quốc tế về bảo vệ dân thường. Ông nhấn mạnh các vụ tấn công mới nhất là “một thông điệp rõ ràng” đối với tiến trình đàm phán và những nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy thực hiện thỏa thuận.

Truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin ít nhất 11 người, trong đó có 3 trẻ em và 2 phụ nữ, thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào các khu vực Ansar và Deir al-Zahrani ở miền Nam Lebanon. Văn phòng Tổng thống Lebanon cho biết trong số các nạn nhân có cả một gia đình tại làng Ansar.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah, nhằm đáp trả một cuộc tấn công của lực lượng này nhằm vào binh sĩ Israel tại khu vực núi Ali al-Taher, nằm trong vùng an ninh do Israel kiểm soát.

Israel tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhằm vào Hezbollah ở miền nam Lebanon. Ảnh: Euronews.

Sau các cuộc tấn công, Hezbollah cảnh báo sẽ đáp trả, đồng thời kêu gọi chính quyền Lebanon chấm dứt các cuộc đàm phán do Mỹ bảo trợ. Nhóm này cho rằng Israel không thể tiếp tục các hành động mà Hezbollah gọi là “gây hấn và vi phạm” nhằm áp đặt tình trạng đã rồi.

Theo thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6 giữa Israel và Lebanon, lực lượng Israel sẽ từng bước rút khỏi Lebanon với điều kiện các nhóm vũ trang phi nhà nước được giải giáp và cơ sở hạ tầng liên quan bị tháo dỡ, đồng thời được xác minh đầy đủ.

Các quan chức Israel và Lebanon dự kiến tiến hành vòng đàm phán mới do Mỹ bảo trợ tại Rome vào đầu tháng 9, trong bối cảnh các bên tiếp tục nỗ lực thực hiện thỏa thuận khung và giảm căng thẳng.

Minh Phương

Nguồn: Euronews, Times of Israel.