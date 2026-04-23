Điện Kremlin: Tổng thống Putin chỉ gặp Tổng thống Ukraine để ký thỏa thuận hòa bình

Điện Kremlin mới đây cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ trong trường hợp cuộc gặp nhằm ký kết các thỏa thuận hòa bình.

Phát biểu với truyền thông ngày 22/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin nhiều lần nhấn mạnh sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine. Ông Peskov nêu rõ: “Điều quan trọng là mục đích của cuộc gặp. Vì sao họ phải gặp nhau? Tổng thống Putin đã nói rằng ông sẵn sàng gặp tại Moscow vào bất kỳ thời điểm nào. Quan trọng là cuộc gặp phải có mục tiêu và trên hết phải mang lại hiệu quả, và điều đó chỉ có thể nhằm hoàn tất các thỏa thuận.”

Ông Peskov cũng cho rằng một cuộc gặp như vậy cần được chuẩn bị bằng “những công việc nghiêm túc”, đồng thời nhận định Ukraine chưa thể hiện “ý chí chính trị” trong vấn đề này.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết, Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán dưới mọi hình thức “vào bất kỳ thời điểm nào”, song việc nối lại đàm phán “không phụ thuộc vào Ukraine”. Ông cho biết các địa điểm ưu tiên tổ chức đàm phán là những nơi từng diễn ra các cuộc gặp trước đó, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Trung Đông. Ông nói thêm: “Tuy nhiên, về nguyên tắc, chúng tôi không ngại gặp vào bất kỳ thời điểm nào tại bất kỳ quốc gia nào, ngoại trừ Nga và Belarus, chúng tôi nhấn mạnh điều này một lần nữa. Tôi tin rằng các cuộc gặp ba bên nên được nối lại”.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đã được tổ chức nhiều lần, song tiến trình này hiện bị đình trệ do diễn biến liên quan đến Iran.

Trước đó, cũng trong tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các cuộc đàm phán với Ukraine không phải là ưu tiên của Moscow. ông nói: “Ở thời điểm hiện tại, việc nối lại đàm phán không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi không ép buộc bất kỳ ai phải đàm phán. Chúng tôi luôn hành động theo nguyên tắc: nếu đối tác sẵn sàng, chúng tôi cũng sẵn sàng.”

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu