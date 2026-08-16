Ba Lan tổ chức duyệt binh quân sự lớn nhất lịch sử

Ba Lan ngày 15/8 tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này nhân Ngày Lực lượng Vũ trang, phô diễn sức mạnh quân sự trên bộ, trên biển và trên không trong bối cảnh Warsaw đẩy nhanh hiện đại hóa quốc phòng nhằm tăng cường khả năng răn đe trước các nguy cơ an ninh trong khu vực và thế giới.

Ba Lan tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này nhân Ngày Lực lượng Vũ trang. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh nước này muốn tránh chiến tranh, song chỉ những quốc gia “mạnh, được chuẩn bị tốt, thực sự độc lập và có chủ quyền” mới có thể đạt được mục tiêu đó.

Phát biểu trước khi phần chính của cuộc duyệt binh diễn ra, Tổng thống Karol Nawrocki khẳng định Ba Lan, quốc gia từng nhiều lần phải đối mặt với các cuộc tấn công trong lịch sử, hiểu rõ cái giá phải trả cho độc lập và tự do. Theo ông Nawrocki, Ngày Lực lượng Vũ trang không chỉ là dịp tưởng nhớ quá khứ mà còn thể hiện cam kết đối với hiện tại và tương lai, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho các thế hệ trẻ.

Cuộc duyệt binh tại thủ đô Warsaw bắt đầu với màn trình diễn của hơn 60 máy bay quân sự trên bầu trời thành phố, trong đó có tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất. Tiếp đó, gần 2.000 binh sĩ Ba Lan cùng hơn 300 phương tiện quân sự diễu hành dọc sông Vistula.

Gần 2.000 binh sĩ Ba Lan cùng hơn 300 phương tiện quân sự diễu hành dọc sông Vistula. Ảnh: TVP

Ngoài cuộc duyệt binh trên bộ và trên không tại Warsaw, một cuộc duyệt binh hải quân với sự tham gia của hơn 20 tàu, trong đó có tàu của các nước đồng minh, được tổ chức ngoài khơi Baltic, gần các thành phố Gdynia và Gdańsk.

Cuộc duyệt binh diễn ra trong bối cảnh Ba Lan đang triển khai một trong những chương trình hiện đại hóa quân sự nhanh nhất châu Âu kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.

Warsaw đã dành hàng tỷ USD để mua sắm các hệ thống vũ khí mới, trong đó có 32 tiêm kích F-35 trị giá khoảng 4,6 tỷ USD. Ba Lan cũng đặt mua 96 trực thăng tấn công AH-64E Apache của Mỹ và đưa vào chương trình phát triển lực lượng hải quân, trong đó có tàu hộ vệ Wicher. Warsaw đồng thời có kế hoạch mua các tàu ngầm lớp A26 Blekinge do Thụy Điển sản xuất, được đánh giá là một trong những mẫu tàu ngầm thông thường tiên tiến ở châu Âu.

Khoảng 4,7% GDP của Ba Lan được dành cho quốc phòng trong năm 2025, mức cao nhất trong số các nước thành viên NATO. Warsaw đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 5% GDP trong năm 2026.

Hiện lực lượng vũ trang Ba Lan có hơn 220.000 quân nhân tại ngũ. Warsaw đặt mục tiêu nâng tổng quân số lên khoảng 500.000 người, trong đó có 200.000 quân dự bị, vào năm 2039.

Bích Hồng

Nguồn: TVP World, APT, NV.ua