Điện Kremlin: Đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine chưa tạo đột phá

Nga và Mỹ đã không đạt được thỏa hiệp về một thỏa thuận hòa bình có thể nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine sau cuộc họp kéo dài năm giờ tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy vậy, Moscow mô tả cuộc trao đổi là “mang tính xây dựng”. Thông tin này được Điện Kremlin đưa ra ngày 3/12.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và con rể Jared Kushner để thảo luận về hòa bình Ukraine. Ảnh: Al Jazeera

Theo Điện Kremlin, bất đồng lớn nhất giữa Nga và Mỹ tiếp tục nằm ở vấn đề lãnh thổ - trọng tâm của mọi đề xuất hòa bình. Chính quyền của Tổng thống Putin khẳng định lập trường của Nga và Washington vẫn “không tương thích”.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và con rể Jared Kushner để thảo luận về một giải pháp khả thi nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff diễn ra “mang tính xây dựng, hữu ích và có ý nghĩa thực chất”, nhưng “cho đến nay vẫn chưa có thỏa hiệp nào được tìm thấy”.

Được biết, các cuộc thảo luận tập trung vào nội dung, với một số đề xuất của Mỹ được Nga chấp nhận, một số không, trong đó vấn đề lãnh thổ cũng được bàn tới. Khi được hỏi liệu hòa bình tiến gần hơn hay xa hơn, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov trả lời: “Chắc chắn là không tiến xa hơn”. Tuy nhiên, theo Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga, phái đoàn Mỹ đã cung cấp cho phía Liên bang Nga thêm bốn tài liệu liên quan đến khả năng đạt được một thỏa thuận giải quyết xung đột Ukraine.

Cùng ngày, Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cảnh báo, Kiev có thể phải chấp nhận một “thỏa thuận mà không ai thích” để tránh nhiều năm xung đột với Nga và nguy cơ sụp đổ. Ông nhấn mạnh, chỉ một thỏa thuận “thất bại về chiến thuật nhưng chiến thắng về chiến lược” mới ngăn được xung đột kéo dài, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo cho Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, các bộ trưởng ngoại giao NATO sẽ họp tại Brussels vào ngày 3/12 (theo giờ địa phương) trong bối cảnh tranh cãi về kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn. Các chủ đề chính bao gồm các hoạt động phối hợp hỗ trợ cho Ukraine, giải quyết các mối đe dọa hỗn hợp từ Nga và chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Ankara năm 2026.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, RT.