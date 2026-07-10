Điện Kremlin: Nga không còn tin phương Tây mong muốn đàm phán về Ukraine

Ngày 9/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow không còn tin tưởng vào những tuyên bố của phương Tây về thiện chí tìm kiếm giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột tại Ukraine, trong khi Tổng thống Séc Petr Pavel cho rằng vẫn còn khoảng hai tháng để thúc đẩy tiến trình đối thoại.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Maputo của Mozambique sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Maria Manuela Dos Santos Lucas, ông Lavrov cho rằng phương Tây tiếp tục kêu gọi giải quyết xung đột thông qua đàm phán, song các thỏa thuận đạt được trong các năm 2014, 2015 và 2019 đều không được thực hiện đầy đủ. Ông Lavrov cũng nhắc lại các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine năm 2022, cho rằng hai bên từng tiến gần tới một giải pháp thông qua thương lượng nhưng tiến trình này đã bị phương Tây làm suy yếu. Theo ông Lavrov, Moscow không còn đặt niềm tin vào các tuyên bố của phương Tây về việc sẵn sàng thúc đẩy một giải pháp đàm phán.

Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Lavrov cảm ơn Mozambique vì lập trường mà Nga đánh giá là “cân bằng, có trách nhiệm và hợp lý” đối với vấn đề Ukraine tại Liên hợp quốc. Theo ngoại trưởng Nga, Mozambique đã không ủng hộ các sáng kiến của phương Tây nhằm đưa vấn đề Ukraine trở thành trọng tâm của toàn bộ chương trình nghị sự tại tổ chức này.

Nga không còn tin phương Tây mong muốn đàm phán về Ukraine. Ảnh: CNBC.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo The Telegraph, Tổng thống Séc Petr Pavel nhận định vẫn còn cơ hội để tạo động lực nối lại các cuộc đàm phán trước cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga dự kiến diễn ra ngày 20/9. Ông cho rằng phương Tây cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực phòng vệ, đồng thời đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm khuyến khích Nga tham gia đối thoại.

Nhà lãnh đạo Séc cũng kêu gọi châu Âu tăng cường năng lực quốc phòng, trong đó mở rộng công suất sản xuất các hệ thống phòng không và đầu tư nhiều hơn cho ngành công nghiệp quốc phòng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về an ninh.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gần đây tiếp tục khẳng định Moscow để ngỏ khả năng đàm phán về Ukraine và mong muốn đạt được các mục tiêu thông qua các biện pháp hòa bình, ngoại giao. Ông cho biết Nga kỳ vọng các nỗ lực trung gian của Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì, đồng thời bày tỏ hy vọng Liên minh châu Âu sẽ không làm mất đi triển vọng của tiến trình này.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, Pravda