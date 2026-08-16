Syria nối lại các đường bay trực tiếp với Đức và Nga

Syria đang từng bước khôi phục các đường bay quốc tế trực tiếp với châu Âu và Nga, trong bối cảnh hoạt động hàng không dân dụng của nước này được mở rộng trở lại sau thời gian dài gián đoạn.

Chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Berlin (Đức) hạ cánh xuống Damascus (Syria) sau gần 14 năm gián đoạn. Ảnh: Anadolu.

Ngày 15/8, chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Berlin (Đức) tới Damascus trong gần 14 năm đã khởi hành, đánh dấu việc nối lại đường hàng không giữa hai nước. Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, chuyến bay do hãng hàng không Đức Sundair khai thác, xuất phát từ sân bay Berlin và đến sân bay quốc tế Damascus. Chuyến bay diễn ra sau khi Đức và Syria ký thỏa thuận vận tải hàng không tại Damascus ngày 16/7, tạo cơ sở pháp lý cho việc khôi phục các chuyến bay trực tiếp.

Giới chức hàng không Syria cho biết nước này tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối với các thành phố châu Âu. Hãng LEAV Aviation của Đức dự kiến từ ngày 1/9 sẽ khai thác mỗi tuần một chuyến bay trực tiếp giữa Cologne và Deir ez-Zor. Việc mở thêm các tuyến bay được xem là một phần trong nỗ lực khôi phục hoạt động hàng không và tăng cường kết nối quốc tế của Syria.

Trong khi đó, đường bay trực tiếp giữa Damascus và Moscow cũng được nối lại từ ngày 16/8, sau hơn 18 tháng đình chỉ. Hãng hàng không Syrian Airlines cho biết sẽ khai thác một chuyến mỗi tuần vào Chủ nhật, với thời gian bay khoảng 4 giờ 40 phút. Chuyến bay từ Damascus dự kiến hạ cánh tại sân bay Sheremetyevo của Moskva lúc 7 giờ sáng theo giờ địa phương, trong khi chuyến chiều ngược lại sẽ rời Moscow lúc 8 giờ 40 phút và tới Damascus lúc 13 giờ.

Đường bay chở khách giữa Moscow và Damascus được nối lại từ ngày 16/8/2026, sau 18 tháng gián đoạn. Ảnh tư liệu: AP.

Tuyến bay Damascus-Moscow bị đình chỉ từ tháng 12/2024 trong bối cảnh tình hình tại Syria diễn biến phức tạp. Trước khi tạm dừng, ngoài Syrian Airlines, hãng Fly Cham cũng từng khai thác các chuyến bay tới thủ đô của Nga.

Việc đồng thời khôi phục các đường bay trực tiếp với Đức và Nga cho thấy Syria đang từng bước tái lập các kết nối hàng không quốc tế, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, giao thương và mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu/Tass.