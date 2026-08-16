Tổng thống Trump chuẩn bị chi hàng chục triệu USD hỗ trợ ứng viên Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn tiền từ ủy ban hành động chính trị (PAC) cá nhân để hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa đang gặp khó khăn trong cuộc đua trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông sụt giảm do giá nhiên liệu tăng cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn tiền từ ủy ban hành động chính trị (PAC) cá nhân để hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa. Ảnh: EPA.

CNN ngày 15/8 (giờ địa phương) đưa tin Tổng thống Trump đã phê duyệt lần cuối việc huy động nguồn tiền từ các ủy ban hành động chính trị (PAC) cá nhân để hỗ trợ những ứng cử viên đảng Cộng hòa đang ở thế bất lợi về khả năng đắc cử. Dẫn lời hai nguồn tin, CNN cho biết, khoản hỗ trợ dự kiến được triển khai trong vài tuần tới. Đây sẽ là “đợt đầu tiên” trong chiến dịch huy động nguồn lực tài chính nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa. Quy mô tổng thể chưa được xác định, song khoản hỗ trợ đầu tiên có thể lên tới 30 triệu USD.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các tổ chức liên quan đến ông Trump đã huy động được nguồn tài chính đáng kể kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Theo Wall Street Journal, các tổ chức này đã tiếp nhận ít nhất 781,95 triệu USD tiền quyên góp và tài trợ. Trong đó, “MAGA Inc.”, được thành lập để hỗ trợ các ứng cử viên thuộc phong trào Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA), có khoảng 382 triệu USD tính đến cuối tháng 5.

Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, đội ngũ của ông Trump cũng đang chuẩn bị mở rộng các hoạt động vận động tranh cử tại những bang chiến địa. Một cố vấn cho biết, Tổng thống có kế hoạch đến các khu vực cạnh tranh ít nhất một lần mỗi tuần nhằm thúc đẩy sự ủng hộ đối với các ứng cử viên Cộng hòa.

CNN dẫn các nguồn tin cho rằng đảng Cộng hòa coi việc huy động lực lượng cử tri MAGA là yếu tố quan trọng đối với triển vọng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, vốn thường có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp. Tuy nhiên, triển vọng của đảng Cộng hòa đang đối mặt với nhiều thách thức khi cuộc xung đột với Iran kéo dài sang tháng thứ sáu, đẩy giá xăng tại Mỹ tăng mạnh và ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump. Một cố vấn thân cận với ông Trump thừa nhận sẽ khó khăn hơn trong việc thu hút trở lại lượng lớn cử tri độc lập và cử tri chưa quyết định, những lực lượng từng đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của ông tại các bang chiến địa năm 2024.

Nhà Trắng gần đây nhấn mạnh việc hạ giá dầu là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump. Ảnh: Anadolu Agency.

Trong bối cảnh này, Nhà Trắng gần đây nhấn mạnh việc hạ giá dầu là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống, bên cạnh mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 15/8 cho biết hai mục tiêu này “quan trọng như nhau” đối với Tổng thống.

Một cố vấn của ông Trump nhận định với CNN rằng giá cả tăng cao chính là nguyên nhân khiến người dân tức giận, qua đó cho thấy vấn đề chi phí sinh hoạt đang trở thành một thách thức đáng kể đối với chính quyền trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Thanh Vân

Nguồn: Chosun.