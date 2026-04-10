Diễn đàn Không gian Nga lần thứ nhất khai mạc tại Moscow

Diễn đàn Không gian Nga lần thứ nhất khai mạc ngày 9/4, tập trung vào định hướng phát triển chiến lược của ngành công nghiệp vũ trụ. Ảnh: En.russia.ru.

Diễn đàn giới thiệu các thành tựu của ngành công nghiệp vũ trụ Nga và một số quốc gia khác trong những năm gần đây, đồng thời xem xét cách những thành tựu này có thể phục vụ lợi ích xã hội, cũng như triển vọng phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp vũ trụ và hoạt động thám hiểm không gian.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp chúc mừng tới diễn đàn, trong đó nhấn mạnh rằng việc phát triển lĩnh vực tên lửa và vũ trụ, cũng như tăng cường tiềm lực khoa học, nhân lực và công nghệ, là một trong những ưu tiên tuyệt đối của Nga.

Ông Putin cho biết: “Cần nhấn mạnh rằng để tiến lên phía trước và duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thám hiểm không gian, việc hợp nhất nỗ lực của chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng nghiên cứu trong lĩnh vực chiến lược này là hết sức cần thiết, đồng thời cùng giải quyết các thách thức quy mô lớn và cấp bách nhằm nâng cao cơ sở sản xuất và hạ tầng mặt đất của ngành”.

Ông nói thêm: “Việc mở rộng các chòm vệ tinh và tích hợp rộng rãi các vật liệu mới, công nghệ số và công nghệ hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”.

Ông Putin nhấn mạnh rằng sự phát triển đổi mới của Nga, việc nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của người dân, cũng như bảo đảm năng lực quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia, phụ thuộc trực tiếp vào việc triển khai hiệu quả các chương trình không gian.

Diễn đàn Không gian Nga lần thứ nhất là sự kiện trung tâm của Tuần lễ Không gian toàn quốc, được tổ chức trên khắp nước Nga từ ngày 6 đến 12 tháng 4 nhằm kỷ niệm 65 năm chuyến bay lịch sử của Yuri Gagarin - người đầu tiên bay vào vũ trụ.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.