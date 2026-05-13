Iran triển khai tàu ngầm mini lớp Ghadir kiểm soát eo biển Hormuz

Theo Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, Iran tuyên bố đã triển khai các tàu ngầm nhỏ để đóng vai trò là “người bảo vệ vô hình” của eo biển Hormuz trong bối cảnh một loạt các thỏa thuận hòa bình đề xuất với Mỹ bị bác bỏ.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Iran sở hữu ít nhất 16 tàu ngầm mini lớp Ghadir. Mỗi tàu có thủy thủ đoàn dưới 10 người và có thể mang theo hai ngư lôi hoặc hai tên lửa hành trình chống hạm C-704. Quyết định triển khai các tàu ngầm mini của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News rằng ông đang cân nhắc việc khôi phục kế hoạch hộ tống các tàu ở eo biển Hormuz.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong khi đó, ngày 12/5 phát biểu trước báo giới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này sẽ sớm đưa ra một sáng kiến quan trọng tại Liên hợp quốc nhằm thiết lập một sứ mệnh giám sát an ninh “trung lập” tại eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các vụ bắt giữ tàu và sự cố trên biển liên tục xảy ra, gây áp lực lớn lên giá dầu toàn cầu và an ninh khu vực. Trước đó, một số quốc gia đồng minh đã thành lập các liên minh hộ tống quân sự, nhưng Pháp vẫn giữ khoảng cách để duy trì kênh đối thoại với cả Tehran và các bên liên quan.

Theo các nhà phân tích, việc Pháp đưa vấn đề này ra Liên hợp quốc là một bước đi ngoại giao chiến lược nhằm tìm kiếm một giải pháp đa phương, tránh biến eo biển Hormuz thành “thùng thuốc súng” giữa các liên minh quân sự đối địch.

Tàu khu trục HMS Dragon, thuộc lực lượng hải quân Hoàng gia Anh sẽ được triển khai tại eo biển Hormuz. Ảnh: CCTV

Cũng trong ngày 12/5, Bộ Quốc phòng Anh cho biết London sẽ điều động máy bay không người lái, máy bay chiến đấu và tàu chiến để hỗ trợ hoạt động hộ tống đa quốc gia đang triển khai tại khu vực eo biển Hormuz, nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an ninh tại vùng Vịnh. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ lực lượng được triển khai gồm tiêm kích “Typhoon” và tàu khu trục HMS Dragon, thuộc lực lượng hải quân Hoàng gia Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nhấn mạnh London sẽ phối hợp cùng các đồng minh thúc đẩy cơ chế hộ tống đa quốc gia, nhằm nâng cao an ninh hàng hải trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp và rủi ro an ninh tại eo biển Hormuz gia tăng.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Tân Hoa Xã