Dịch Ebola lan rộng sang khu vực y tế mới ở Congo, ghi nhận thêm 37 ca mắc, 12 ca tử vong

Đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục lan rộng sang một khu y tế mới trong ngày 11/6, khi nước này ghi nhận thêm 37 ca mắc mới và 12 trường hợp tử vong chỉ trong một ngày.

Dịch Ebola tiếp tục lan sang các khu vực y tế mới ở vùng Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: Reuters.

Bộ Y tế Congo cho biết khu y tế mới bị ảnh hưởng là Tchomia, nằm cách thủ phủ tỉnh Bunia khoảng 50 km về phía Nam, nâng tổng số khu y tế bị ảnh hưởng trên toàn quốc lên 26 khu, trong đó có 18 khu thuộc tỉnh Ituri. Tỉnh này chiếm hơn 94% số ca mắc được xác nhận.

Báo cáo tình hình mới nhất về dịch bệnh Ebola của chính phủ Congo cho biết 37 ca mắc mới, trong đó có 12 trường hợp tử vong được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua và đều xảy ra tại tỉnh Ituri. Cho đến nay, đợt bùng phát dịch đã ghi nhận 635 ca mắc xác nhận và 127 ca tử vong tại ba tỉnh miền Đông của nước này.

Dịch bệnh do chủng virus Bundibugyo hiếm gặp gây ra. Hiện chưa có vaccine được phê duyệt hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng virus này. Dịch được công bố bùng phát vào ngày 15/5 và kể từ đó đã lan rộng tại các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu - những khu vực đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh, di dời dân cư và hoạt động qua lại biên giới.

Theo báo cáo, thêm 8 bệnh nhân đã được xác nhận khỏi bệnh, nâng tổng số ca hồi phục lên 30. Các hoạt động điều trị cũng đã được triển khai tại các trung tâm điều trị Ebola ở Bunia và Rwampara.

Các nhà chức trách Congo đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng họ đang “chạy đua” để chống lại dịch bệnh, vốn chỉ được phát hiện sau nhiều tuần kể từ khi bùng phát. Ảnh: AFP.

Các nhà chức trách Congo đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng họ đang “chạy đua” để chống lại dịch bệnh, vốn chỉ được phát hiện sau nhiều tuần kể từ khi bùng phát. Bộ dụng cụ xét nghiệm được thiết kế để phát hiện virus Ebola chủng Zaire phổ biến hơn, chứ không phải virus Bundibugyo hiếm gặp hơn hiện đang lây lan. Theo đó tỷ lệ truy vết tiếp xúc chỉ đạt 64% so với mức thông thường là 80-90%.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm 20 triệu USD để hỗ trợ các nỗ lực ứng phó và kiểm soát đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo.

Thanh Vân