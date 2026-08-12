Tổng thống Trump lần đầu lên tiếng về vụ bí mật đổi máy bay do lo ngại an ninh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 cho biết chiếc máy bay quân sự chở ông rời Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước có thể đã đối mặt với “nguy cơ lớn hơn” sau khi ông bí mật đổi máy bay theo chỉ đạo của Cơ quan Mật vụ Mỹ. Vụ việc được cho là liên quan đến một mối đe dọa từ Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chiếc Không lực Một mới do Qatar tặng, khi trở về Washington sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9/7/2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới, ông Trump cho biết ông chỉ làm theo hướng dẫn của Mật vụ Mỹ và quân đội khi được yêu cầu sử dụng một máy bay khác để rời Thổ Nhĩ Kỳ. Khi được hỏi về nguy cơ đối với chiếc máy bay mới, ông nói: “Tôi nghĩ chiếc máy bay mà tôi đã đi thực ra có nguy cơ cao hơn”, đồng thời cho rằng đây có thể là chiếc máy bay mà những đối tượng đe dọa ông có khả năng nhắm tới hơn

Khi được hỏi về lý do thay đổi máy bay, ông Trump cho biết ông được thông báo về một mối đe dọa nhưng không tìm hiểu cụ thể. Ông nói bản thân thường xuyên nhận được các lời đe dọa.

Việc thay đổi máy bay vào phút chót đã làm dấy lên câu hỏi về mức độ an toàn của những người vẫn ở trên chiếc máy bay được sử dụng như phương tiện đánh lạc hướng. Theo truyền thông, các phóng viên và một số nhân viên Nhà Trắng đi cùng Tổng thống Mỹ không được thông báo rằng ông đã bí mật chuyển sang máy bay khác.

Xe phục vụ suất ăn đỗ cạnh chuyên cơ Không lực Một trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, để trở về Washington sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO, ngày 8/7/2026. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Mỹ, sau Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara hồi tháng 7, ông Trump đã bí mật chuyển từ Không lực Một sang một máy bay quân sự C-32A để tới Anh. Việc chuyển máy bay được thực hiện thông qua một xe phục vụ suất ăn nhằm giữ bí mật về hành trình của Tổng thống.

Nhà Trắng trước đó không công bố việc thay đổi máy bay. Vụ việc chỉ được biết đến sau khi Washington Post đưa tin ngày 10/8. Theo Washington Post, quyết định thay đổi máy bay được đưa ra sau khi giới chức tình báo Mỹ nhận được thông tin về nguy cơ Iran có thể tiến hành một vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Trump. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Nhà Trắng xác nhận công khai.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Washington Post.