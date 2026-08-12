Hơn 40 quốc gia ra tuyên bố chung kêu gọi thông báo trước khi phóng tên lửa

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia khác ngày 11/8 đã ra tuyên bố chung kêu gọi tất cả các nước đưa ra thông báo trước đầy đủ về các đợt phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và phương tiện phóng vũ trụ (SLV).

Hơn 40 quốc gia kêu gọi thông báo trước các vụ phóng tên lửa. Ảnh: Al Jazeera.

Tuyên bố chung được đưa ra sau khi Trung Quốc bất ngờ tiến hành đợt phóng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm ra vùng biển quốc tế thuộc Thái Bình Dương vào ngày 6/7, vấp phải sự phản đối từ Mỹ và nhiều quốc gia. Dù vậy, văn bản này không đề cập trực tiếp đến tên của Trung Quốc.

Trong tuyên bố, các nước kêu gọi toàn bộ các quốc gia, đặc biệt là các cường quốc hạt nhân, đưa ra thông báo trước ít nhất 24 giờ về mọi kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vũ trụ.

Tuyên bố nhấn mạnh việc thử nghiệm các loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không thông báo báo trước đầy đủ là hành vi “nguy hiểm”, gây đe dọa trực tiếp đến an ninh và hòa bình của các quốc gia nằm gần khu vực thử nghiệm.

Nội dung thông báo cần cung cấp rõ các thông tin cơ bản gồm: chủng loại tên lửa hoặc phương tiện phóng, khung thời gian phóng dự kiến, khu vực phóng và hướng phóng định sẵn. Đồng thời, các nước cần phát đi thông báo cảnh báo rõ ràng cho lực lượng hàng hải và hàng không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, nêu rõ khu vực dự kiến mảnh vỡ hoặc tên lửa hạ cánh nhằm giảm thiểu rủi ro.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-2 của Trung Quốc tại lễ duyệt binh ở Bắc Kinh. Ảnh: Yonhap.

Tuyên bố khẳng định các cơ chế thông báo minh bạch và định kỳ không hề làm hạn chế năng lực phát triển quân sự hay nhu cầu tác chiến của bất kỳ quốc gia nào, mà ngược lại sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tính toán sai lầm, xây dựng niềm tin và thể hiện cam kết chung về an ninh khu vực.

Các nước đồng thời kêu gọi những quốc gia liên quan tích cực tham gia các cơ chế thông báo quốc tế, điển hình như Bộ Quy tắc Ứng xử La Haye về chống phổ biến tên lửa đạn đạo, một cơ chế quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch và giảm nguy cơ phổ biến tên lửa đạn đạo.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap, Chosun.