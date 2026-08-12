Iraq thúc đẩy kiểm soát vũ khí, củng cố quyền lực Nhà nước

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng soạn thảo dự luật nhằm đưa vũ khí về dưới sự kiểm soát của Nhà nước, trong bối cảnh Baghdad đẩy mạnh nỗ lực hạn chế hoạt động của các lực lượng vũ trang nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi. Ảnh: AFP

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng được Hãng thông tấn Iraq (INA) đăng tải ngày 11/8, ông al-Zaidi đưa ra chỉ đạo trên trong cuộc gặp với ông Khalid al-Obeidi, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Quốc hội Iraq. Hai bên thảo luận tình hình an ninh trong nước, các biện pháp duy trì ổn định, cũng như bảo vệ biên giới và không phận Iraq trước các mối đe dọa.

Thủ tướng al-Zaidi đồng thời kêu gọi tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội, cho rằng sự phối hợp này sẽ góp phần củng cố ổn định và hỗ trợ triển khai các kế hoạch phát triển đất nước.

Chủ trương đưa vũ khí về dưới quyền kiểm soát của Nhà nước được Baghdad thúc đẩy từ đầu tháng 6, khi chính quyền thành lập một ủy ban chuyên trách để triển khai kế hoạch. Người phát ngôn Chính phủ Haider al-Aboudi cho biết tiến trình này đang được thực hiện theo lộ trình, với mục tiêu hoàn tất vào cuối tháng 9.

Lực lượng an ninh Iraq tuần tra trên một tuyến phố ở Baghdad ngày 28/6/2026. Ảnh: AFP.

Vấn đề kiểm soát vũ khí đặc biệt nhạy cảm tại Iraq, nơi nhiều lực lượng vũ trang hoạt động, trong đó có các nhóm thuộc Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) - một liên minh chủ yếu gồm các nhóm dân quân Hồi giáo dòng Shiite được đưa vào hệ thống an ninh Iraq từ năm 2016 - và một số lực lượng hoạt động độc lập.

Việc đưa các lực lượng vũ trang về dưới quyền kiểm soát của Nhà nước được xem là một trong những thách thức an ninh và chính trị lớn đối với Baghdad, trong bối cảnh Iraq tìm cách củng cố chủ quyền và tăng cường khả năng tự chủ về an ninh giữa những diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các vụ việc an ninh vẫn xảy ra tại Iraq. Ngày 11/8, ba binh sĩ Iraq bị thương khi một thiết bị nổ tự chế phát nổ gần một xe quân sự ở phía Nam Kirkuk, miền Bắc nước này.

Vân Bình

Nguồn: Turkiyetoday, INA.