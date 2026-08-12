Tổng Thư ký LHQ đau buồn trước thiệt hại do động đất tại Colombia

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 11/8 bày tỏ “đau buồn” trước những thiệt hại về người do trận động đất mạnh xảy ra tại Colombia, đồng thời khẳng định Liên hợp quốc đang phối hợp với chính quyền nước này để hỗ trợ công tác cứu trợ.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. UN

Theo tuyên bố được Phó Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Farhan Haq công bố, ông Guterres gửi lời chia buồn tới Chính phủ và người dân Colombia, đồng thời cho biết Liên hợp quốc duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng Colombia và đang hỗ trợ các hoạt động cứu trợ do Chính phủ nước này chủ trì.

Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh Liên hợp quốc sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng Colombia trong hoạt động cứu trợ và khắc phục hậu quả, trong bối cảnh nước này đang huy động nguồn lực để ứng phó với một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia ước tích, trận động đất đã khiến hơn 1.495 người bị thương và ảnh hưởng đến hơn 350 đô thị thuộc 12 tỉnh, làm nứt vỡ hoặc hư hại gần 5.000 ngôi nhà. Thành phố Pereira với hơn nửa triệu dân bị mất điện hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ Colombia vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân dưới các đống đổ nát, trong bối cảnh con số thiệt mạng do trận động đất độ lớn 7,4 xảy ra tại miền Tây nước này một ngày trước đó đã tăng lên hơn 250 người.

Trận động đất đã khiến hơn 1.495 người bị thương và ảnh hưởng đến hơn 350 đô thị thuộc 12 tỉnh, làm nứt vỡ hoặc hư hại gần 5.000 ngôi nhà. Ảnh: Reuters

Tổng thống Colombia đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Hạ tầng giao thông chịu ảnh hưởng lớn, nhiều sân bay tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn cơ sở vật chất. Các tuyến đường bộ huyết mạch bị chia cắt gây cản trở công tác hậu cần và vận chuyển hàng hóa. Hiện tại, các tổ chức nhân đạo quốc tế như Hội Chữ thập đỏ đang phối hợp cùng chính quyền địa phương để triển khai công tác cứu chữa người bị thương và hỗ trợ những gia đình mất nhà cửa.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày 11/8, chính phủ Mỹ thông báo sẽ cử một Đội Phản ứng Hỗ trợ Thảm họa (DART) tới Colombia nhằm hỗ trợ giới chức sở tại khắc phục hậu quả của trận động đất. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump và Đại sứ quán Mỹ tại Bogotá vẫn đang duy trì “liên lạc trực tiếp” với chính phủ của tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella sau thảm họa.

Vân Bình

Nguồn: Turkiyetoday, UN, Reuters.