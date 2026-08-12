Ukraine đề xuất với Mỹ kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/8 cho biết Kiev đã chuyển các đề xuất cho các nhà đàm phán Mỹ về kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời cảnh báo Moskva có thể lợi dụng cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9 để tiến hành một đợt huy động lực lượng mới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Mỹ có thể gây sức ép buộc Nga hướng tới chấm dứt chiến tranh thay vì kéo dài xung đột. Ảnh: PA.

Trong bài phát biểu qua video tối 11/8, ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi đã chuyển các đề xuất của mình cho phía Mỹ”. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ có thể giúp tăng cường năng lực phòng thủ cho Kiev, trước hết là năng lực phòng không, đồng thời gây sức ép với Nga nhằm thúc đẩy Moskva hướng tới việc chấm dứt xung đột thay vì kéo dài chiến sự. Ông Zelensky không công bố chi tiết các đề xuất mà Ukraine đã chuyển cho phía Mỹ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ thúc đẩy nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine phần lớn bị đình trệ kể từ khi xung đột liên quan đến Iran bùng phát.

Các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner lần gần đây nhất tới Moskva vào tháng 1 và chưa tới Kiev. Cả Nga và Ukraine đều cho biết các nhà đàm phán Mỹ có thể sớm tới hai nước.

Các binh sĩ Ukraine đi bộ trên một tuyến phố ở thị trấn Druzhkivka, thuộc tỉnh Donetsk, Ukraine, gần tiền tuyến, ngày 10/8. Ảnh: Reuters.

Ukraine nhiều lần kêu gọi ngừng bắn sau gần 4 năm rưỡi giao tranh. Nga tuyên bố muốn đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột, song cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Ukraine nhượng lại 4 khu vực mà Moskva tuyên bố chủ quyền, đồng thời giải quyết những gì Nga gọi là “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột.

Trước đó, ông Zelensky cáo buộc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên cung cấp trong cuộc tấn công nhằm vào thành phố Zaporizhzhia, miền Đông Nam Ukraine. Tập đoàn Metinvest cho biết 7 công nhân tại nhà máy thép Zaporizhstal đã thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ tấn công. Giới chức Ukraine cho biết 3 người khác, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi, cũng thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của Nga tại tỉnh Dnipropetrovsk.

Ukraine cho rằng Nga đang gia tăng sản xuất tên lửa đạn đạo nhằm tận dụng tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot của Kiev.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.