Đào tạo thế hệ trẻ trong kỷ nguyên AI: Thay đổi để không bị bỏ lại phía sau

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình thị trường lao động toàn cầu. Để thế hệ trẻ không chỉ tồn tại mà còn bứt phá trong kỷ nguyên mới, giáo dục cần một cuộc cách mạng đồng bộ từ tư duy kỹ thuật đến các giá trị cốt lõi của con người.

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Đào tạo thế hệ trẻ trong kỷ nguyên AI. Ảnh: Fletcher Engagement.

Theo Báo cáo Tương lai Việc làm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nhu cầu về nhân lực có kỹ năng công nghệ, đặc biệt là AI và dữ liệu lớn đang tăng vọt, bỏ xa các năng lực truyền thống. Sự thay đổi này vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn, buộc giới trẻ phải chủ động thay đổi lộ trình học tập và định hướng nghề nghiệp. Chìa khóa để thành công trong bối cảnh hiện nay là sự kết hợp cân bằng giữa năng lực kỹ thuật và các giá trị độc quyền của con người.

Về mặt kỹ thuật, những lĩnh vực như khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, thống kê, AI, kỹ thuật phần mềm, an ninh mạng hay điện toán đám mây được xem là có nhu cầu nhân lực cao và ổn định trong tương lai. Đây là các lĩnh vực giúp người lao động trẻ có khả năng thiết kế, vận hành, cải tiến và giám sát các hệ thống thông minh.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng cơ hội nghề nghiệp lớn nhất không nằm ở việc thay thế con người, mà là tối ưu hóa hiệu suất của AI. Do đó, các kỹ năng mềm như tư duy phản biện, khả năng thích ứng, trí tuệ cảm xúc và ra quyết định có đạo đức ngày càng được nhà tuyển dụng đặt lên hàng đầu.

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực, nhiều quốc gia đã nhanh chóng đưa AI vào chương trình giáo dục quốc gia. Điển hình như Singapore, Phần Lan và Estonia đã tích hợp AI vào học đường, từ đào tạo kỹ năng số đến nâng cao hiểu biết về tác động đạo đức và xã hội của công nghệ.

Nhiều quốc gia đã đưa AI vào chương trình giáo dục quốc gia. Ảnh: Surya’s International Inc.

Tại khu vực vùng Vịnh, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Qatar cũng đang tăng tốc đầu tư vào đào tạo AI cho thanh niên trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế và chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn hậu dầu mỏ.

Trong kỷ nguyên AI, câu hỏi không còn đơn thuần là “học ngành gì để có việc làm”, mà là làm thế nào để người trẻ có thể vừa làm chủ công nghệ, vừa giữ được những năng lực đặc trưng của con người để thích ứng, sáng tạo và tạo ra giá trị mới trong một thế giới đang đổi thay nhanh chóng.

Thanh Giang

Nguồn: Arab News, American Bazaar.