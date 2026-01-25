Bước chuyển của AI năm 2026: từ tạo sinh sang năng lực thực thi

Bước sang năm 2026, Trí tuệ Nhân tạo (AI) toàn cầu đang có xu hướng chuyển đổi từ vai trò “trả lời thông minh” sang thực thi hành động, với sự trỗi dậy của các “tác nhân AI” có khả năng hiểu ý định, suy luận theo ngữ cảnh và trực tiếp hoàn tất nhiệm vụ trong môi trường thực tế.

Xu hướng AI năm 2026: từ tạo sinh sang năng lực thực thi. Ảnh: Softude.

Nếu năm 2025 là thời kỳ thống trị của các mô hình ngôn ngữ lớn chuyên tạo văn bản, thì năm nay đánh dấu sự nổi lên của mô hình hành động lớn. Khác với chatbot truyền thống chỉ phản hồi thông tin, mô hình hành động lớn chuyển hóa chỉ dẫn của người dùng thành chuỗi hành động: gọi ứng dụng, sử dụng công cụ, ra quyết định và kết thúc tác vụ.

Xu hướng “tác nhân hóa AI” đang trở thành chiến lược cốt lõi của các tập đoàn công nghệ lớn, trải dài từ tìm kiếm, thương mại điện tử đến phát triển phần mềm. Những đột phá trong năng lực suy luận đa bước, sử dụng công cụ và phối hợp tác vụ đã đưa AI tiến gần hơn tới vai trò của một thực thể lao động số, có thể xử lý các quy trình phức tạp gắn liền với công việc hằng ngày.

Song song đó, dữ liệu cá nhân trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Khi tri thức chung ngày càng chuẩn hóa, năng lực của trợ lý AI được quyết định bởi khả năng hiểu email, lịch, tin nhắn và bối cảnh sử dụng của từng cá nhân. Điều này đẩy bảo mật và quyền riêng tư lên tuyến đầu. Nguy cơ rò rỉ thông tin, tấn công vào các hệ thống AI có quyền truy cập sâu khiến yêu cầu mã hóa và kiểm soát trở nên sống còn.

Ở châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, chiến lược kết hợp phần cứng – dịch vụ nổi bật. Samsung nhấn mạnh tới phương pháp “lai”, liên kết nền tảng bảo mật độc quyền Knox với khả năng Trí tuệ Nhân tạo để xử lý các tác vụ nhạy cảm như tóm tắt ghi âm cuộc gọi và tìm kiếm hình ảnh trên thiết bị, đồng thời xóa ngay dữ liệu trên đám mây khi cần thiết.; trong khi Naver, Kakao tập trung cá nhân hóa và tích hợp AI vào hệ sinh thái đời sống.

AI đã vượt ra ngoài các nhiệm vụ hỏi đáp đơn giản để tự động xử lý các tác vụ phức tạp dựa trên suy luận hành động và dữ liệu cá nhân hóa. Ảnh: Motley Fool.

Giới chuyên gia nhận định, năm 2026 mở ra giai đoạn AI chuyển từ công cụ kỹ thuật sang “người lao động” thực tiễn – nơi lợi thế không nằm ở mức độ thông minh thuần túy, mà ở độ an toàn và khả năng giảm tải công việc thực tế.

Thanh Giang

Nguồn: Xenoss, WebProNews.